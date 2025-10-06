49 perce
Nemzeti gyásznap: az aradi vértanúkra emlékeztünk vármegyeszerte - sok fotóval
Az aradi vértanúk mártírhalálának 176. évfordulója alkalmából vármegyeszerte tartottak megemlékezéseket.
Körmenden vasárnap délután a Batthyány-kastély udvarán tartották az aradi vértanúk emléknapját. Az esemény különlegességét az adta, hogy akkor zajlott a Batthyányak családi találkozója is, melyet az idei évben sikerült Körmendre hívniuk, mondta el lapunknak dr. Szabó Barna polgármester. Így az emléknapon a megemlékező beszédet egy leszármazott, a család feje, Batthyány-Strattmann László Ödön herceg mondta el.
Az aradi vértanúkra emlékeztünk
Szombathelyen a 48-as téren Vas vármegye és Szombathely városának elöljárói koszorúzták meg hétfőn reggel Gróf Batthyány Lajos mellszobrát.
Így emlékeztek az aradi vértanúkra SzombathelyenFotók: Cseh Gábor
A szombathelyi városi megemlékezésen a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium aradi emlékfala előtt dr. László Győző alpolgármester mondott ünnepi beszédet. A koszorúzás után gróf Batthyány Lajos emléktáblájánál folytatódott a megemlékezés. Az ünnepi műsorban közreműködtek a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium diákjai, a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola diákjai és a Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület.
Gróf Batthyány Lajos mártír miniszterelnökre, Sárvár első országgyűlési képviselőjére raboskodásának helyszínén emlékezett hétfőn Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője.
Az Aradon kivégzett mártírokra emlékeztek SárváronFotók: Benkő Sándor
Az aradi vértanúk tiszteletére Vépen a Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tartottak hétfőn ünnepi megemlékezést. A Himnusz hangjai után a 4. évfolyamosok zenei, prózai és táncos betétekkel tűzdelt műsorukban mutatták be az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, a kivégzett hősöket és a történtek utóéletét.
Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtek VépenFotók: Cseh Gábor
Az aradi vértanúk tiszteletére elkészült az emlékfal Szombathelyen az ELTE Bolyai-gimnázium udvarán. Az aradi vértanúk halálának 176. évfordulóján az idén is együtt ünnepeltek a gimnázium és a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum diákjai, volt és jelenlegi igazgatói, érintett oktatói.
Az aradi vértanúkra emlékeztek a Bolyai-iskolábanFotók: Unger Tamás
Vasváron hétfőn este a Március 15. téren, az 1848/49-es szabadságharcban, a város által kiállított honvédek emléktáblájánál koszorúzással, majd a Nagy Gáspár Művelődési Központban a Vasvári Általános Iskola diákjainak emlékműsorával tisztelegtek az aradi vértanúk mártírhalálának 176. évfordulóján. Jánosházán már délelőtt megtartották az Aradi vértanúk emléknapja alkalmából rendezett ünnepséget a Batthyány Lajos Általános Iskolában.
Ikerváron a Batthyány Lajos Közösségi Térben Párhuzamok címmel szerveztek kerekasztal-beszélgetést. Milyen a jó pártvezér? – Batthyány Lajos politikai portréja címmel a szombathelyi születésű dr. Melkovics Tamás történész (ELTE BTK Történeti Intézet) tartott előadást. Koszorúzással folytatódott a megemlékezés az ország első, egész alakos Batthyány-emlékművénél.
Aradi vértanúk - így emlékeztek CelldömölkönFotók: Giczi Sándor
Kőszegen a Jurisics vár lovagtermében Nagy Szilvia, Andrea nővér volt a megemlékezés szónoka. Az ünnepi műsorban közreműködtek az Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola tanulói, felkészítő tanáruk Palatkásné Kolnhofer Judit volt. A rendezvény után a Batthyány-emléktáblánál gyújtottak mécseseket és helyeztek el a koszorúkat az emlékezők.