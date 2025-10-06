október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tisztelet és főhajtás

49 perce

Nemzeti gyásznap: az aradi vértanúkra emlékeztünk vármegyeszerte - sok fotóval

Címkék#Gróf Batthyány Lajos#emléktábla#aradi#premontrei rendi#emlékfal

Az aradi vértanúk mártírhalálának 176. évfordulója alkalmából vármegyeszerte tartottak megemlékezéseket.

Vaol.hu

Körmenden vasárnap délután a Batthyány-kastély udvarán tartották az aradi vértanúk emléknapját. Az esemény különlegességét az adta, hogy akkor zajlott a Batthyányak családi találkozója is, melyet az idei évben sikerült Körmendre hívniuk, mondta el lapunknak dr. Szabó Barna polgármester. Így az emléknapon a megemlékező beszédet egy leszármazott, a család feje, Batthyány-Strattmann László Ödön herceg mondta el. 

Aradi vértanúk emléknapja:
Aradi vértanúk emléknapja: Vas vármegye és Szombathely elöljárói gróf Batthyány Lajos mellszobránál.
Fotó: Unger Tamás

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Szombathelyen a 48-as téren Vas vármegye és Szombathely városának elöljárói koszorúzták meg hétfőn reggel Gróf Batthyány Lajos mellszobrát. 

Így emlékeztek az aradi vértanúkra Szombathelyen

Fotók: Cseh Gábor

A szombathelyi városi megemlékezésen a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium aradi emlékfala előtt dr. László Győző alpolgármester mondott ünnepi beszédet. A koszorúzás után gróf Batthyány Lajos emléktáblájánál folytatódott a megemlékezés. Az ünnepi műsorban közreműködtek a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium diákjai, a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola diákjai és a Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület.

Ünnepi műsor a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban.
Fotó: Cseh Gábor

Gróf Batthyány Lajos mártír miniszterelnökre, Sárvár első országgyűlési képviselőjére raboskodásának helyszínén emlékezett hétfőn Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője. 

Ágh Péter és Nagy Bálint

Az Aradon kivégzett mártírokra emlékeztek Sárváron

Fotók: Benkő Sándor

Az aradi vértanúk tiszteletére Vépen a Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tartottak hétfőn ünnepi megemlékezést. A Himnusz hangjai után a 4. évfolyamosok zenei, prózai és táncos betétekkel tűzdelt műsorukban mutatták be az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, a kivégzett hősöket és a történtek utóéletét.

Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtek Vépen

Fotók: Cseh Gábor

Az aradi vértanúk tiszteletére elkészült az emlékfal Szombathelyen az ELTE Bolyai-gimnázium udvarán. Az aradi vértanúk halálának 176. évfordulóján az idén is együtt ünnepeltek a gimnázium és a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum diákjai, volt és jelenlegi igazgatói, érintett oktatói.

Az aradi vértanúkra emlékeztek a Bolyai-iskolában

Fotók: Unger Tamás

Vasváron hétfőn este a Március 15. téren, az 1848/49-es szabadságharcban, a város által kiállított honvédek emléktáblájánál koszorúzással, majd a Nagy Gáspár Művelődési Központban a Vasvári Általános Iskola diákjainak emlékműsorával tisztelegtek az aradi vértanúk mártírhalálának 176. évfordulóján. Jánosházán már délelőtt megtartották az Aradi vértanúk emléknapja alkalmából rendezett ünnepséget a Batthyány Lajos Általános Iskolában. 

Ikerváron a Batthyány Lajos Közösségi Térben Párhuzamok címmel szerveztek kerekasztal-beszélgetést. Milyen a jó pártvezér? – Batthyány Lajos politikai portréja címmel a szombathelyi születésű dr. Melkovics Tamás történész (ELTE BTK Történeti Intézet) tartott előadást. Koszorúzással folytatódott a megemlékezés az ország első, egész alakos Batthyány-emlékművénél.

Aradi vértanúk - így emlékeztek Celldömölkön

Fotók: Giczi Sándor

Kőszegen a Jurisics vár lovagtermében Nagy Szilvia, Andrea nővér volt a megemlékezés szónoka. Az ünnepi műsorban közreműködtek az Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola tanulói, felkészítő tanáruk Palatkásné Kolnhofer Judit volt. A rendezvény után a Batthyány-emléktáblánál gyújtottak mécseseket és helyeztek el a koszorúkat az emlékezők.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu