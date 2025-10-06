Nemzeti gyásznap: az aradi vértanúkra emlékeztünk vármegyeszerte - sok fotóval

Körmenden vasárnap délután a Batthyány-kastély udvarán tartották az aradi vértanúk emléknapját. Az esemény különlegességét az adta, hogy akkor zajlott a Batthyányak családi találkozója is, melyet az idei évben sikerült Körmendre hívniuk, mondta el lapunknak dr. Szabó Barna polgármester. Így az emléknapon a megemlékező beszédet egy leszármazott, a család feje, Batthyány-Strattmann László Ödön herceg mondta el.

Aradi vértanúk emléknapja: Vas vármegye és Szombathely elöljárói gróf Batthyány Lajos mellszobránál.

Fotó: Unger Tamás

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Szombathelyen a 48-as téren Vas vármegye és Szombathely városának elöljárói koszorúzták meg hétfőn reggel Gróf Batthyány Lajos mellszobrát.