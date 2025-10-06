Az aradi vértanúk tiszteletére elkészült az emlékfal a Bolyai iskola udvarán

Az aradi vértanúk halálának 176. évfordulóján – amint minden évben – együtt ünnepeltek az ELTE Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium és a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum diákjai, volt és jelenlegi igazgatói, érintett oktatói.

Az ELTE Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium 9. c osztálya adott műsort az aradi vértanúk tiszteletére. A gyerekek minden mártír neve elhangzásakor magasba emeltek egy-egy maguk készítette keresztet. Fotó: Unger Tamás

Az ünnepi műsort a Bolyai 9. c osztálya adta – Takács Marietta felkészítésével –, Csézy: Ez az otthonunk című dalát Póhr-Katavics Enikő tanárnővel énekelték együtt. A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum három diákja – Szabó Julianna-furulya, Borsos Veronika-furulya, Hujber Fanni-fagott –Weiner Leó: Rókatánc című művét játszotta Feriencsik László felkészítésével.

Az aradi vértanúk tiszteletére a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum három diákja – Szabó Julianna-furulya, Borsos Veronika-furulya, Hujber Fanni-fagott –Weiner Leó: Rókatánc című művét játszotta Feriencsik László felkészítésével. Fotó: Unger Tamás

Károly Frigyes, az ELTE Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium nyugalmazott igazgatója ünnepi beszédében arról szólt, hogy

az ősz ezen napján már 176 éve mindenütt, ahol magyarok élnek, megemlékeznek az 1849. október 6.-án Aradon kivégzett 13 honvéd tábornokról. Amint tudjuk: Arad, a dátum és a 13-as szám jelképes, hiszen már augusztus 22-én Ormai Norbert ezredest, Kossuth Lajos segédtisztjét kivégezték Aradon, Batthyány Lajos volt miniszterelnököt pedig Pesten végezték ki szintén 13-án és ezt követően is folytatódtak a levert szabadságharcban résztvevők és részt nem vevő, de céljaival azonosulók kivégzései.

A bolyai udvarának emlékfalán összesen 15 dombormű van.

2025. október 6-án a tizenharmadikként kivégzett aradi vértanú, gróf Vécsey Károly domborművének felavatása alkalmából gyűltek össze a Bolyai és a Művészeti gimnázium diákjai.

Vécsey Károly magyar arisztokrata az a tábornok volt, tábornokról, akinek Kossuth Lajos személyes hangú levélben köszönte meg a kormány hivatalos lapjában, hogy a Bácskai-hadtestet megtartotta a magyar hadsereg kötelékében a kormány Debrecenbe költözése után. A diákok műsorukban felidézték végső keserűségét, feleségéhez írott utolsó levelét, Károlyi Frigyes pedig kiemelte: Vécsey Károly saját császárhű apja nem csak támogatta fia kivégzését, de azt kérte az ítélet végrehajtóitól, hogy végig kelljen néznie valamennyi tábornok társa haláltusáját a saját akasztása előtt.

A Bolyai nyugalmazott igazgatója hívta fel a gyerekek figyelmét arra, hogy a szabadság és a magyarság ügyéért meghalni is kész tábornokok emlékfalának gondolata 2010-ben merült fel, és 2011-ben kezdték a kivitelezést – azokban az években születtek a műsort adó, mostani 9. c tanulói, akik pedig az utolsó dombormű elhelyezésének lehetnek tanúi.