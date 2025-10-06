1 órája
Az aradi vértanúk tiszteletére elkészült az emlékfal a Bolyai iskola udvarán
Az utolsó dombormű is a helyére került ma délelőtt az ELTE Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium udvarán. Az aradi vértanúk tiszteletére állított emlékfalat 2011-ben kezdték készíteni, pontosan akkor, amikor a most műsort adó diákok születtek.
Az aradi vértanúk halálának 176. évfordulóján – amint minden évben – együtt ünnepeltek az ELTE Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium és a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum diákjai, volt és jelenlegi igazgatói, érintett oktatói.
Az ünnepi műsort a Bolyai 9. c osztálya adta – Takács Marietta felkészítésével –, Csézy: Ez az otthonunk című dalát Póhr-Katavics Enikő tanárnővel énekelték együtt. A Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum három diákja – Szabó Julianna-furulya, Borsos Veronika-furulya, Hujber Fanni-fagott –Weiner Leó: Rókatánc című művét játszotta Feriencsik László felkészítésével.
Károly Frigyes, az ELTE Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium nyugalmazott igazgatója ünnepi beszédében arról szólt, hogy
az ősz ezen napján már 176 éve mindenütt, ahol magyarok élnek, megemlékeznek az 1849. október 6.-án Aradon kivégzett 13 honvéd tábornokról. Amint tudjuk: Arad, a dátum és a 13-as szám jelképes, hiszen már augusztus 22-én Ormai Norbert ezredest, Kossuth Lajos segédtisztjét kivégezték Aradon, Batthyány Lajos volt miniszterelnököt pedig Pesten végezték ki szintén 13-án és ezt követően is folytatódtak a levert szabadságharcban résztvevők és részt nem vevő, de céljaival azonosulók kivégzései.
A bolyai udvarának emlékfalán összesen 15 dombormű van.
2025. október 6-án a tizenharmadikként kivégzett aradi vértanú, gróf Vécsey Károly domborművének felavatása alkalmából gyűltek össze a Bolyai és a Művészeti gimnázium diákjai.
Vécsey Károly magyar arisztokrata az a tábornok volt, tábornokról, akinek Kossuth Lajos személyes hangú levélben köszönte meg a kormány hivatalos lapjában, hogy a Bácskai-hadtestet megtartotta a magyar hadsereg kötelékében a kormány Debrecenbe költözése után. A diákok műsorukban felidézték végső keserűségét, feleségéhez írott utolsó levelét, Károlyi Frigyes pedig kiemelte: Vécsey Károly saját császárhű apja nem csak támogatta fia kivégzését, de azt kérte az ítélet végrehajtóitól, hogy végig kelljen néznie valamennyi tábornok társa haláltusáját a saját akasztása előtt.
A Bolyai nyugalmazott igazgatója hívta fel a gyerekek figyelmét arra, hogy a szabadság és a magyarság ügyéért meghalni is kész tábornokok emlékfalának gondolata 2010-ben merült fel, és 2011-ben kezdték a kivitelezést – azokban az években születtek a műsort adó, mostani 9. c tanulói, akik pedig az utolsó dombormű elhelyezésének lehetnek tanúi.
Veres Gábor szobrászművész bábáskodott a kezdeteknél – később Somogyi Tamás, Molnár Mercédesz és Koller László szobrászművészek mentorálásával folytatódott – az ötlet megvalósítása, hogy minden évben a Művészeti Szakgimnázium egy szobrász tanszakos diákja készítheti el a tizenhármak egyikének domborművét. Rápli Róbert igazgatóval állapodtak meg a közös megemlékezésekről.
A szaktanácsadó dr Vígh Kálmán történelemtanár, a 48-as szabadságharc korszakának egyik szakértője volt. Az együttműködés eredményeként 2011-ben avatták fel a Bolyai emlékfalán Stojcsics Nóra Batthyány Lajos mártír miniszterelnökről készült domborművét. Aztán a demokrácia másik hatalmi ágának, a képviseleti parlament legjelentősebb alakjának báró Perényi Zsigmondnak Kondás Rebeka által elkészített képmását.
Aztán sorban a kivégzés sorrendjében a 13 tábornok, a 13 „művészetis” diák megformálásával:
- Molnár Dóra: Schweidel József
- Buda Nóra: Kiss Ernő
- Sipos Ábel: Dessewffy Arisztid
- Kiss Kornélia: Lázár Vilmos
- Bognár Bianka: Poeltenberg Ernő
- Kelemen Botond: Török Ignác
- Bolfán Bálint: Lahner György
- Tamás Botond: Knezić Károly
- Radics Eliza: Nagysándor József
- Erdélyi Anna Luca: Leiningen-Westerburg Károly
- Vári Virág Vivien: Aulich Lajos
- Bálint Dorka: Damjanich János
- És ma (a 13. tábornok, a 15. dombormű): Kovács Dávid alkotása gróf Vécsey Károlyról.
Károly Frigyes, a Bolyai nyugalmazott igazgatója végezetül kiemelte: – A falak általában elválasztanak egymástól néha országokat, városokat, embereket. De vannak falak, amik összekötnek. A Bolyai falai – mint annyi másik iskola falai – összekötnek benneteket jelenlegi bolyais diákokat és az iskola elmúlt 15, 33, 67 évének minden diákját. Ez az emlékfal összeköti a két iskolát és diákjait, ahogy az Aradi mártírok soknemzetiségű, legkülönbözőbb származású, felekezetű, férfiait.
Az aradi vértanúk gróf Vécsey Károly domborművével kiteljesedett emlékfalánál tisztelegtek
Papp Tibor, az ELTE Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium jelenlegi igazgatója az ünnepségen köszönetet mondott minden érintettnek a másfél évtizedes együttműködésért, a közös megemlékezésekért. Végül a két iskola képviselői együtt mentek ki leleplezni gróf Vécsey Károly domborművét, előtte fejet hajtottak és megkoszorúzták.
Az aradi vértanúkra emlékeztek a Bolyai-iskolábanFotók: Unger Tamás