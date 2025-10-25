Amikor áram nélkül marad egész Burgenland

A gyakorlatban többek közt tűzoltók, mentők, energiaszolgáltatók, a tartományi katasztrófavédelem, rendőrség, telekommunikációs szolgáltató, valamint a települési hivatalok is részt vettek - írja cikkében a magyarok.orf.at. A médiát a hiteles tájékoztatás érdekében az ORF Burgenland képviselte. A cél itt is az volt, hogy kipróbálják, miként tudna a közszolgálati média egy ilyen krízishelyzetben is elérni a lakosságot. A kismartoni stúdió is szimuláltan órákra áram nélkül maradt, ebből a hallgatók azonban semmit sem vettek észre, a tartalék rendszerek ugyanis gondoskodtak a megszakítás nélküli áramellátásról.

Megszűnik az áramellátás: Burgenlandban először tartottak tartományi szintű blackout-gyakorlatot

Forrás: magyarok.orf.at

Megszűnik az áramellátás: tanulság, tapasztalatok

Heinrich Dorner tartományi tanácsos szerint a legfontosabb tanulság az volt, hogy minden perc számít, és a gyors, pontos információé lehet a döntő szerep. A tapasztalatokat most kiértékelik, és az eredmények alapján fejlesztik tovább a tartomány vészhelyzeti terveit. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a blackout nem csupán sötétséget jelent, hanem a mindennapi élet teljes leállását is. Ezért az egyéni felkészülés, például elemlámpa, víz és tartós élelmiszer otthoni biztosítása, mindenki számára ajánlott.