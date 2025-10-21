október 21., kedd

Áramszünetre kell készülni az őszi szünetben Vas vármegye több településén is – mutatjuk, hol várható áramkimaradás!

Az E.ON csak a halaszthatatlan, vagy az oktatási intézményeket érintő munkáit ütemezte az őszi szünetre. A fejlesztésekkel többek között a zavaró pár másodperces ármakimaradások ellen küzdenek.

Vaol.hu

A lehető legkevesebb ügyfelet érinti az őszi szünet alatt tervezett üzemszünettel járó munka – tájékoztatott az E.ON. Mint azt közleményükben írják, a vállalatcsoport a családok számára kiemelt időszakként tekint a közelgő iskolai szünetre, ezért a halasztható munkáit átütemezte, az őszi szünetben csak a sürgős, szükséges munkálatokat végzik el, illetve azokat, amelyek oktatási intézményeket érintenek.

Az őszi szünetben elvégzett munkák elsősorban az üzemzavari kockázatok csökkentését szolgálja, biztonságosabb és megbízhatóbb lesz a hálózat
Az őszi szünetben elvégzett munkák elsősorban az üzemzavari kockázatok csökkentését szolgálja, biztonságosabb és megbízhatóbb lesz a hálózat Forrás: Shutterstock

Vas vármegyében összesen 250 ügyfelet érint majd az áramszünet, Celldömölkön, Góron és Szombathelyen, a szolgáltató a munkálatokról előzetesen tájékoztattatta az érintetteket, így az nem éri majd őket váratlanul. A hálózaton elvégzett munkák, elsősorban az üzemzavari kockázatok csökkentését szolgálja, számos előnye viszont azonnal érzékelhető lesz: stabilabb, biztonságosabb és megbízhatóbb lesz az áramhálózat, ennek köszönhetően kevesebb lesz az üzemzavar és megszűnnek a kellemetlen, pár másodperces áramkimaradások is.

8 és 16 óra között várható áramszünet az őszi szünetben meghirdetett munkák esetében is

A fejlesztésekkel kapcsolatos munkákat az E.ON jellemzően 8-16 óra között hirdeti meg, de ezek nem minden esetben tartanak 8 órán keresztül. Amennyiben egy-egy munkával a tervezettnél gyorsabban végeznek a szakemberek, a szolgáltatást rögtön visszakapcsolják, ilyenkor az üzemszünet az előre jelzettnél rövidebb lehet.

A vállalatcsoport felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a tervezett áramszünetek a jövőbeni stabil és megbízható energiaellátás garanciái. Ahogy a laptop vagy mobiltelefon is stabilabbá, okosabbá válik egy frissítés után, ugyanígy lesz megbízhatóbb és nagyobb kapacitású a visszakapcsolt hálózat is a beavatkozások után. A tervezett üzemszünet alatt végzett munkák biztosítják a hálózat élettartamának meghosszabbítását és a kapacitás növelését – ilyenkor lecserélik a régi tartóoszlopokat és vezetékeket, új elosztóberendezéseket és nagyobb kapacitású állomásokat telepítenek.

 

