Szombathely több városrészén lesz áramszünet jövő héten - mutatjuk a listát!

Az áramszolgáltató tájékoztatása szerint október 6. és 10. között több szombathelyi városrészben és Vas vármegye több településén is áramszünet várható. A leállások oka hálózatkarbantartás, kiemelt beruházások és a megnövekedett ügyféligények miatti bővítés. Az alábbiakban az érintett települések és utcák felsorolása található, a pontos házszámokat az E.ON oldalán lehet megnézni.

Október elején is számos településen lesz áramszünet

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Áramszünetek Vas vármegyében október 6. és október 10. között

Október 6., hétfő

8:00–16:00 között áramszünet lesz:

Szombathelyen:

Szabó Imre utca

Szent Imre herceg útja

Vízöntő utca

Vízmű környéke

Viola utca 6.

Herény: Bertalanffy Miklós utca 10., Brigád utca, Béke tér, Csók István utca, Hóvirág utca, Mészáros J. utca, Kert utca, Németh L. utca, Rezeda utca, Senyefai utca, Szabadnép utca, Tulipán utca, Várkonyi István utca

Bertalanffy Miklós utca 10., Brigád utca, Béke tér, Csók István utca, Hóvirág utca, Mészáros J. utca, Kert utca, Németh L. utca, Rezeda utca, Senyefai utca, Szabadnép utca, Tulipán utca, Várkonyi István utca Kámon: Csikor Elemér utca, Tolnay Sándor utca, Vajdahunyad tér

Csikor Elemér utca, Tolnay Sándor utca, Vajdahunyad tér Olad: Zeli major

Környékbeli települések:

Gersekarát (HRSZ:034/29)

Püspökmolnári: Dózsa György utca, Horgász utca, Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca

Szarvaskend: HRSZ:030/4, 030/7 és külterület

Október 7., kedd

8:00–16:00 között:

Szombathelyen:

Szabó Imre utca, Szent Imre herceg útja, Vízöntő utca, Vízmű

Viola utca 6.

Herény: az előző napi utcalista ismét érintett

Kámon: Csikor Elemér utca, Tolnay Sándor utca, Vajdahunyad tér

Olad: Zeli major

Püspökmolnári: Dózsa Gy. utca, Horgász utca, Kossuth L. utca, Petőfi S. utca

Október 8., szerda

Szombathely (Olad): Aranypatak utca 10. (8:00–13:30)

Aranypatak utca 10. (8:00–13:30) Sé: Széchenyi utca 1–4. (8:00–15:00)

Széchenyi utca 1–4. (8:00–15:00) Torony: Felsőőri utca, TSZ-major (8:30–11:30)

Felsőőri utca, TSZ-major (8:30–11:30) Pornóapáti: Fő utca, Körmendi utca (12:00–14:00)

Október 9., csütörtök

8:00–16:00 között:

Szombathelyen:

11-es Huszár út, Benczúr Gyula utca, Damjanich János utca, Faludi Ferenc utca, Hollósy Simon utca, Huszár utca 185., Kenderesi utca 1/A, Maros utca, Munkácsy Mihály utca, Május 1. utca, Rumi Rajki István utca, Szent Imre herceg útja, Vereckei utca, Verseny utca, Élmunkás utca, Írottkő utca

Kukulló dűlő: Hungária utca (HRSZ:1807), Pázsit utca (HRSZ:863/8)

Kámon: Bárdosi Németh János utca, Békefi Antal sétány, Haladás utca, Kemény Zsigmond utca, Koós Károly utca, Nyisztor György utca, Olimpia utca, Stromfeld Aurél utca, Szófia utca, Uzsoki utca, Vályi Péter utca

Környékbeli települések: