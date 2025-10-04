október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hasznos

1 órája

A megyeszékhely több városrészén lesz áramszünet jövő héten - mutatjuk a listát!

Címkék#Szombathely#Olad#áramszünet

Olad, Kámon, Herény: több szombathelyi városrészen is lesznek hálózatkimaradások. Mutatjuk az október 6-10. közötti áramszünetek listáját.

Vaol.hu
A megyeszékhely több városrészén lesz áramszünet jövő héten - mutatjuk a listát!

Október elején is számos településen lesz áramszünet

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Az áramszolgáltató tájékoztatása szerint október 6. és 10. között több szombathelyi városrészben és Vas vármegye több településén is áramszünet várható. A leállások oka hálózatkarbantartás, kiemelt beruházások és a megnövekedett ügyféligények miatti bővítés. Az alábbiakban az érintett települések és utcák felsorolása található, a pontos házszámokat az E.ON oldalán lehet megnézni.

Október elején is számos településen lesz áramszünet
Október elején is számos településen lesz áramszünet
Forrás:  Illusztráció/Shutterstock

Áramszünetek Vas vármegyében október 6. és október 10. között

Október 6., hétfő

8:00–16:00 között áramszünet lesz:

Szombathelyen:

  • Szabó Imre utca
  • Szent Imre herceg útja
  • Vízöntő utca
  • Vízmű környéke
  • Viola utca 6.
  • Herény: Bertalanffy Miklós utca 10., Brigád utca, Béke tér, Csók István utca, Hóvirág utca, Mészáros J. utca, Kert utca, Németh L. utca, Rezeda utca, Senyefai utca, Szabadnép utca, Tulipán utca, Várkonyi István utca
  • Kámon: Csikor Elemér utca, Tolnay Sándor utca, Vajdahunyad tér
  • Olad: Zeli major 

Környékbeli települések:

  • Gersekarát (HRSZ:034/29)
  • Püspökmolnári: Dózsa György utca, Horgász utca, Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca
  • Szarvaskend: HRSZ:030/4, 030/7 és külterület

Október 7., kedd

8:00–16:00 között:

Szombathelyen:

  • Szabó Imre utca, Szent Imre herceg útja, Vízöntő utca, Vízmű
  • Viola utca 6.
  • Herény: az előző napi utcalista ismét érintett
  • Kámon: Csikor Elemér utca, Tolnay Sándor utca, Vajdahunyad tér
  • Olad: Zeli major

Püspökmolnári: Dózsa Gy. utca, Horgász utca, Kossuth L. utca, Petőfi S. utca

Október 8., szerda

  • Szombathely (Olad): Aranypatak utca 10. (8:00–13:30)
  • Sé: Széchenyi utca 1–4. (8:00–15:00)
  • Torony: Felsőőri utca, TSZ-major (8:30–11:30)
  • Pornóapáti: Fő utca, Körmendi utca (12:00–14:00)

Október 9., csütörtök

8:00–16:00 között:

Szombathelyen:

  • 11-es Huszár út, Benczúr Gyula utca, Damjanich János utca, Faludi Ferenc utca, Hollósy Simon utca, Huszár utca 185., Kenderesi utca 1/A, Maros utca, Munkácsy Mihály utca, Május 1. utca, Rumi Rajki István utca, Szent Imre herceg útja, Vereckei utca, Verseny utca, Élmunkás utca, Írottkő utca
  • Kukulló dűlő: Hungária utca (HRSZ:1807), Pázsit utca (HRSZ:863/8)
  • Kámon: Bárdosi Németh János utca, Békefi Antal sétány, Haladás utca, Kemény Zsigmond utca, Koós Károly utca, Nyisztor György utca, Olimpia utca, Stromfeld Aurél utca, Szófia utca, Uzsoki utca, Vályi Péter utca

Környékbeli települések:

  • Bérbaltavár: Alsóhegy, Arany János utca, Béke utca, Dimitrov utca, Doroghegy, Felsőhegy, Hegy utca, Hock János utca, Jókai Mór utca 35., József Attila utca, Kisbéri hegy, Kossuth Lajos utca, Középhegy, Külsőhegy, külterület, Lenin utca, Mindszenty József utca, Népfront utca 47., Petőfi Sándor utca, Rákóczi Ferenc utca, Szabadság utca 2., Szőlőhegy, Tilaji utca, Tárház utca 15., Zártkert, Öreghegy, Új utca
  • Mikosszéplak: Dózsa György utca, Fő utca 59., Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi Ferenc utca, Temető utca

Október 10., péntek

8:00–16:00 között:

Szombathelyen:

  • Angolkert utca, Dozmat utca, Hefele Menyhért utca, Kossuth Lajos utca, Potyondi utca 1., Szélkerék utca, Tölgyes fasor 12–14., Áchim András utca
  • Olad: Bárdos Alice utca, Dolgozók útja, Ernuszt Kelemen utca, Komlósi Ferenc utca, Torony utca, Zeli major, Őrház utca
  • Szigeti Kilián utca

Környékbeli települések:

  • Bérbaltavár: a csütörtökihez hasonlóan több bel- és külterületi utca
  • Mikosszéplak: Dózsa György utca 59., Fő utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi Ferenc utca, Temető utca, Kossuth Lajos utca

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu