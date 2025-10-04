1 órája
A megyeszékhely több városrészén lesz áramszünet jövő héten - mutatjuk a listát!
Olad, Kámon, Herény: több szombathelyi városrészen is lesznek hálózatkimaradások. Mutatjuk az október 6-10. közötti áramszünetek listáját.
Október elején is számos településen lesz áramszünet
Forrás: Illusztráció/Shutterstock
Az áramszolgáltató tájékoztatása szerint október 6. és 10. között több szombathelyi városrészben és Vas vármegye több településén is áramszünet várható. A leállások oka hálózatkarbantartás, kiemelt beruházások és a megnövekedett ügyféligények miatti bővítés. Az alábbiakban az érintett települések és utcák felsorolása található, a pontos házszámokat az E.ON oldalán lehet megnézni.
Áramszünetek Vas vármegyében október 6. és október 10. között
Október 6., hétfő
8:00–16:00 között áramszünet lesz:
Szombathelyen:
- Szabó Imre utca
- Szent Imre herceg útja
- Vízöntő utca
- Vízmű környéke
- Viola utca 6.
- Herény: Bertalanffy Miklós utca 10., Brigád utca, Béke tér, Csók István utca, Hóvirág utca, Mészáros J. utca, Kert utca, Németh L. utca, Rezeda utca, Senyefai utca, Szabadnép utca, Tulipán utca, Várkonyi István utca
- Kámon: Csikor Elemér utca, Tolnay Sándor utca, Vajdahunyad tér
- Olad: Zeli major
Környékbeli települések:
- Gersekarát (HRSZ:034/29)
- Püspökmolnári: Dózsa György utca, Horgász utca, Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca
- Szarvaskend: HRSZ:030/4, 030/7 és külterület
Október 7., kedd
8:00–16:00 között:
Szombathelyen:
- Szabó Imre utca, Szent Imre herceg útja, Vízöntő utca, Vízmű
- Viola utca 6.
- Herény: az előző napi utcalista ismét érintett
- Kámon: Csikor Elemér utca, Tolnay Sándor utca, Vajdahunyad tér
- Olad: Zeli major
Püspökmolnári: Dózsa Gy. utca, Horgász utca, Kossuth L. utca, Petőfi S. utca
Október 8., szerda
- Szombathely (Olad): Aranypatak utca 10. (8:00–13:30)
- Sé: Széchenyi utca 1–4. (8:00–15:00)
- Torony: Felsőőri utca, TSZ-major (8:30–11:30)
- Pornóapáti: Fő utca, Körmendi utca (12:00–14:00)
Október 9., csütörtök
8:00–16:00 között:
Szombathelyen:
- 11-es Huszár út, Benczúr Gyula utca, Damjanich János utca, Faludi Ferenc utca, Hollósy Simon utca, Huszár utca 185., Kenderesi utca 1/A, Maros utca, Munkácsy Mihály utca, Május 1. utca, Rumi Rajki István utca, Szent Imre herceg útja, Vereckei utca, Verseny utca, Élmunkás utca, Írottkő utca
- Kukulló dűlő: Hungária utca (HRSZ:1807), Pázsit utca (HRSZ:863/8)
- Kámon: Bárdosi Németh János utca, Békefi Antal sétány, Haladás utca, Kemény Zsigmond utca, Koós Károly utca, Nyisztor György utca, Olimpia utca, Stromfeld Aurél utca, Szófia utca, Uzsoki utca, Vályi Péter utca
Környékbeli települések:
- Bérbaltavár: Alsóhegy, Arany János utca, Béke utca, Dimitrov utca, Doroghegy, Felsőhegy, Hegy utca, Hock János utca, Jókai Mór utca 35., József Attila utca, Kisbéri hegy, Kossuth Lajos utca, Középhegy, Külsőhegy, külterület, Lenin utca, Mindszenty József utca, Népfront utca 47., Petőfi Sándor utca, Rákóczi Ferenc utca, Szabadság utca 2., Szőlőhegy, Tilaji utca, Tárház utca 15., Zártkert, Öreghegy, Új utca
- Mikosszéplak: Dózsa György utca, Fő utca 59., Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi Ferenc utca, Temető utca
Október 10., péntek
8:00–16:00 között:
Szombathelyen:
- Angolkert utca, Dozmat utca, Hefele Menyhért utca, Kossuth Lajos utca, Potyondi utca 1., Szélkerék utca, Tölgyes fasor 12–14., Áchim András utca
- Olad: Bárdos Alice utca, Dolgozók útja, Ernuszt Kelemen utca, Komlósi Ferenc utca, Torony utca, Zeli major, Őrház utca
- Szigeti Kilián utca
Környékbeli települések:
- Bérbaltavár: a csütörtökihez hasonlóan több bel- és külterületi utca
- Mikosszéplak: Dózsa György utca 59., Fő utca, Petőfi Sándor utca, Rákóczi Ferenc utca, Temető utca, Kossuth Lajos utca