Így lesznek áramszünetek Vasban az őszi szünet alatt
Van, ahol csak egy órára kapcsolják le az áramot. Áramszünet Vasban: mutatjuk, hogyan számoljunk vele az őszi szünetben!
Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, az E.ON tájékoztatása szerint az őszi szünet idején csak a halaszthatatlan, illetve oktatási intézményeket érintő munkálatok miatt lesz áramszünet Vas vármegyében. A szolgáltató hangsúlyozta: a családok számára kiemelt időszakként tekintenek a szünetre, ezért igyekeznek a lehető legkevesebb ügyfelet érinteni a munkálatokkal.
Tervezett áramszünet Vasban
Október 27. (hétfő):
- Szemenye, Dózsa utca 13. – 13:00–14:00 között – új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása
- Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 3. – 8:00–11:00 között – hálózatkarbantartás
A tervezett karbantartás ellenére az áramszünet elmarad Rábagyarmaton, a Kisgyarmati utcában.
Október 28. (kedd):
- Gór, Kossuth utca, Rákóczi utca, Széchenyi utca – 8:00–16:00 között (HRSZ: 249/38) – idegen közműépítéshez kapcsolódó munkák
Október 29. (szerda):
- Gór, Hegyalja utca 1. – 8:00–16:00 között – idegen közműépítéshez kapcsolódó munkák
- Kondorfa, Alvég utca 45. – 10:30–12:30 között (HRSZ: 517) – új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása
- Kondorfa, Fővég – 9:00–10:30 között (HRSZ: 979) – új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása
- Répcelak, külterület – 8:00–16:00 között (HRSZ: 079/14) – kiemelt beruházás létesítése
Október 31. (péntek):
- Celldömölk, Gábor Áron utca 17. – 8:00–18:00 között – hálózatátépítés
