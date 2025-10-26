Így lesznek áramszünetek Vasban az őszi szünet alatt

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, az E.ON tájékoztatása szerint az őszi szünet idején csak a halaszthatatlan, illetve oktatási intézményeket érintő munkálatok miatt lesz áramszünet Vas vármegyében. A szolgáltató hangsúlyozta: a családok számára kiemelt időszakként tekintenek a szünetre, ezért igyekeznek a lehető legkevesebb ügyfelet érinteni a munkálatokkal.

Áramszünet Vasban: mutatjuk, hol kapcoslják le a villanyt a következő napokban

Tervezett áramszünet Vasban

Október 27. (hétfő):

Szemenye, Dózsa utca 13. – 13:00–14:00 között – új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása

Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 3. – 8:00–11:00 között – hálózatkarbantartás

A tervezett karbantartás ellenére az áramszünet elmarad Rábagyarmaton, a Kisgyarmati utcában.

Október 28. (kedd):

Gór, Kossuth utca, Rákóczi utca, Széchenyi utca – 8:00–16:00 között (HRSZ: 249/38) – idegen közműépítéshez kapcsolódó munkák

Október 29. (szerda):

Gór, Hegyalja utca 1. – 8:00–16:00 között – idegen közműépítéshez kapcsolódó munkák

Kondorfa, Alvég utca 45. – 10:30–12:30 között (HRSZ: 517) – új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása

Kondorfa, Fővég – 9:00–10:30 között (HRSZ: 979) – új fogyasztási hely villamosenergiával való ellátása

Répcelak, külterület – 8:00–16:00 között (HRSZ: 079/14) – kiemelt beruházás létesítése

Október 31. (péntek):