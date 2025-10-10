Áramszünetek jövő héten Vasban – mutatjuk, hol és mikor kapcsolják le az áramot!

Ne lepődj meg, ha nem működik a mosógép, a kávéfőző vagy a Wi-Fi jövő héten! Október 13. és 17. között Vas vármegye több településén is áramszünet lesz karbantartás, hálózatépítés és kiemelt beruházások miatt. Az E.ON adatai alapján mutatjuk, pontosan mely települések mely utcáit érinti a kimaradás, a házszámok ezen a linken érhetőek el.

Az áramszünetre érdemes tudatosan készülni, és már előre tudni, mit kell tenni – és mit nem –, amikor kialszanak a fények.

Forrás: IIllusztráció/Freepik

Áramszünet Vas megyében - október 13. és 17. között

Október 13. – hétfő

Szombathelyen 8 és 16 óra között nem lesz áram az Angolkert, Dozmat, Liget, Potyondi, Szigeti Kilián, Szélkerék, Tölgyes fasor és Áchim András utcákban.

Oladon ugyanekkor szünetel a szolgáltatás a Bárdos Alice, Dolgozók, Ernuszt K., Komlósi F. utcákban, valamint a Parcella, Torony utca, Zeli major és Őrház területén is.

Vasváron a Felsőárokhegy, Győrvári, Királyhegy, Kisköveshegyi, Munkácsy Mihály, Nagyköveshegyi, Pácsonyi és Vörösmarty Mihály utcák lesznek érintettek – itt gyengeáramú rendszer (TV, internet, kamerák) épül.

Október 14. – kedd

A szombathelyi és oladi áramszünetek folytatódnak ugyanazokon a területeken, 8:00 és 16:00 között.

Vasváron a Gesztenyéshegy, Gyár, Nagyköveshegyi és Győrvári utcákban is dolgoznak a szakemberek a gyengeáramú hálózaton.

Október 15. – szerda

Szombathelyen 7:30 és 18:30 között lekapcsolják az áramot a Benczúr Gyula, Szegfű, Szent Imre herceg, Széll Kálmán, Veres Péter, Vadrózsa, Viola, Vízöntő utcákban, valamint a Zanati út 199. és 51. számánál.

A Kámon városrészben a Csikor Elemér, Görgey Artúr, Haladás, Kaposi János, Levendula, Muskátli, Nagyszombat tér, Nefelejcs, Saághy István, Szerb Antal és Öntő utcák lesznek érintettek.

Vasváron sem lesz áram a Budai N. A., Béke, Csokonai, Köztársaság tér (18.), valamint a Szentmihályfalvi utcákban.

Október 16. – csütörtök

Gyöngyösfaluban (István király utca, Széchenyi utca) feszültségpanasz miatt 8–15 óra között szünetel az áramszolgáltatás.

Rádóckölkeden a Fő utcában dolgoznak 8-tól 16 óráig.

Szombathelyen a Vásártér utca (4.) és a Vépi út környékén kiemelt beruházás zajlik, így ott sem lesz áram.

Vasváron a Csokonai utca (10.) és a Köztársaság tér szintén érintett a gyengeáramú fejlesztések miatt.