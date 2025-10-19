Áramszünetek több Vas megyei településen – mutatjuk, hol és mikor nem lesz áram

Rövid lesz a jövő hét, csak három munkanapból áll, de ígyis jut áramszünet számos vasi településre. A szolgáltató közleménye szerint a karbantartások célja a biztonságosabb és megbízhatóbb szolgáltatás biztosítása. Az alábbi lista az érintett utcákat mutatja, a pontos házszámokat az E.ON oldalán ellenőrizhetjük.

Az áramszünetre érdemes tudatosan készülni, és már előre tudni, mit kell tenni – és mit nem –, amikor kialszanak a fények.

Áramszünetek Vas vármegyében október 20. és 22. között

Október 20. (hétfő)

Alsószölnökön (Akác utca, Barát utca, Csillag utca, Fő út, Határ utca, Kis utca, Kutasdomb, Malom utca, Napsugár utca, Patakszeri utca, Ritkaházi utca, Rózsa utca, Templom utca) 8 és 16 óra között biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítását végzik.

(Akác utca, Barát utca, Csillag utca, Fő út, Határ utca, Kis utca, Kutasdomb, Malom utca, Napsugár utca, Patakszeri utca, Ritkaházi utca, Rózsa utca, Templom utca) 8 és 16 óra között végzik. Rábagyarmaton (Fő utca, Kisgyarmati utca, Teleki utca) ugyanekkor hálózatkarbantartás lesz.

(Fő utca, Kisgyarmati utca, Teleki utca) ugyanekkor lesz. Szakonyfaluban (Cigánydomb, Fő út) és Szentgotthárdon (Apáti utca, Rábatótfalusi utca, Akác utca, Alsópatak utca, Felsőpatak utca, Gyertyános utca, Szvétecz E. utca, Tótfalusi út, Űrhajós utca) szintén a növényzet eltávolítása miatt szünetel az áramszolgáltatás.

(Cigánydomb, Fő út) és (Apáti utca, Rábatótfalusi utca, Akác utca, Alsópatak utca, Felsőpatak utca, Gyertyános utca, Szvétecz E. utca, Tótfalusi út, Űrhajós utca) szintén a miatt szünetel az áramszolgáltatás. Szombathelyen (Csaba utca, Jávor utca, Mérleg utca, Szatmár utca, Sólyom utca, MÁV-állomás, Vépi út 8.) kiemelt beruházás miatt nem lesz áram 8 és 16 óra között.

(Csaba utca, Jávor utca, Mérleg utca, Szatmár utca, Sólyom utca, MÁV-állomás, Vépi út 8.) miatt nem lesz áram 8 és 16 óra között. Vasváron (Achim András utca, Alsóárokhegy és Felsőárokhegy, Királyhegy, Kossuth Lajos utca, Péterfai utca, Árokhegyi utca) a gyengeáramú rendszerek fejlesztése miatt dolgoznak.

Október 21. (kedd)