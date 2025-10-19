1 órája
Áramszünetek több Vas megyei településen – mutatjuk, hol és mikor nem lesz áram
Az E.ON tájékoztatása szerint a jövő héten több Vas megyei településen is ideiglenes áramszünet várható karbantartási, hálózatfejlesztési és növényzetgondozási munkák miatt. A szolgáltató arra kéri az érintetteket, hogy a munkavégzés ideje alatt szükség esetén gondoskodjanak a berendezések áramtalanításáról.
Október közepén is számos településen lesz áramszünet
Forrás: Illusztráció/Shutterstock
Rövid lesz a jövő hét, csak három munkanapból áll, de ígyis jut áramszünet számos vasi településre. A szolgáltató közleménye szerint a karbantartások célja a biztonságosabb és megbízhatóbb szolgáltatás biztosítása. Az alábbi lista az érintett utcákat mutatja, a pontos házszámokat az E.ON oldalán ellenőrizhetjük.
Áramszünetek Vas vármegyében október 20. és 22. között
Október 20. (hétfő)
- Alsószölnökön (Akác utca, Barát utca, Csillag utca, Fő út, Határ utca, Kis utca, Kutasdomb, Malom utca, Napsugár utca, Patakszeri utca, Ritkaházi utca, Rózsa utca, Templom utca) 8 és 16 óra között biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítását végzik.
- Rábagyarmaton (Fő utca, Kisgyarmati utca, Teleki utca) ugyanekkor hálózatkarbantartás lesz.
- Szakonyfaluban (Cigánydomb, Fő út) és Szentgotthárdon (Apáti utca, Rábatótfalusi utca, Akác utca, Alsópatak utca, Felsőpatak utca, Gyertyános utca, Szvétecz E. utca, Tótfalusi út, Űrhajós utca) szintén a növényzet eltávolítása miatt szünetel az áramszolgáltatás.
- Szombathelyen (Csaba utca, Jávor utca, Mérleg utca, Szatmár utca, Sólyom utca, MÁV-állomás, Vépi út 8.) kiemelt beruházás miatt nem lesz áram 8 és 16 óra között.
- Vasváron (Achim András utca, Alsóárokhegy és Felsőárokhegy, Királyhegy, Kossuth Lajos utca, Péterfai utca, Árokhegyi utca) a gyengeáramú rendszerek fejlesztése miatt dolgoznak.
Október 21. (kedd)
- Celldömölkön (Akácfa utca, Balassi Bálint utca, Hunyadi utca, Kisfaludy utca, Móritz Sándor utca, Nagy Sándor tér, Szent István utca, Szentháromság tér, Szomraky utca, Tompa Mihály utca, Vasvári Pál utca, Vörösmarty Mihály út, Zalka Máté utca) hálózatátépítés miatt 8 és 18 óra között várható áramszünet.
- Katafán (Ifjúság utca, Kossuth utca, Petőfi Sándor út, külterület) és Nádasdon (Ady Endre utca, Bajcsy út, Cseresznyéshegy, Dobó utca, Erdős út, Halogyi utca, Hegyalja utca, Ifjúság utca, Kossuth út, Mályva utca, Petőfi út, Rákóczi út, Temető utca és környéke) hálózatkarbantartás zajlik 8 és 16 óra között.
- Szombathelyen és Vasváron ugyanazokon az utcákon, mint előző nap, ismét munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás.
Október 22. (szerda)
- Csepregen (Alkotmány utca, Bercsényi utca, Bognár Ignác köz és utca, Csokonai utca, Dózsa György utca, Kossuth utca, Nádasdy Ferenc utca, Taksony köz, Taksony utca, Zrínyi utca) kiemelt beruházás miatt 8 és 16 óra között lesz áramszünet.
- Szombathelyen ismét a Csaba, Jávor, Mérleg, Szatmár, Sólyom utcákon és a Vépi úti területen szünetel a szolgáltatás.
- Tormásligeten (Fő utca, Gábor Áron utca, József Attila utca, Kastély, Kisfaludy utca, Liszt Ferenc utca, Meggyespuszta, Munkácsy Mihály utca, Wesselényi utca) ugyancsak kiemelt beruházás miatt nem lesz áram 8 és 16 óra között.