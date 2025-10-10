29 perce
Veszélyben a szőlőültetvények: országos szintű védekezés kezdődött
Országos szintre emelkedett a védekezés, összefogást sürgetnek a szakemberek. Az ország 22 borvidékéből már 17 helyen jelen van a szőlő aranyszínű sárgaság betegség.
A napokban számoltunk be róla: újabb két borvidéken, - Balatonfüred-Csopak és Eger környékén - mutatta ki a Nébih laboratóriuma a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó kórokozót. Korábban megírtuk azt is, Vas vármegyében is jelen van az egyik legmakacsabb szőlőbetegség.
Aranyszínű sárgaság: mielőbb el kell távolítani a fertőzött részeket
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa most közleményben fordult a szőlőtermelőkhöz, hegyközségi vezetőkhöz. Ebben arról tájékoztatnak, az aranyszínű sárgaság (FD) elleni védekezés országos szintű szervezése megkezdődött. Jelenleg 40 szemlecsoport alakult meg országszerte, és több térségben már zajlanak a felderítési munkák.
A védekezés célja a fertőzött tőkék mielőbbi azonosítása és eltávolítása, valamint a betegség terjedésének megakadályozása. A szemlecsoportok munkájának köszönhetően egyre több termőterület kerül bevonásra a megfigyelési hálózatba - hangsúlyozzák.
A felderítési program fő céljai:
- A fertőzés korai azonosítása
- A megfigyelési területek kiterjesztése
- A termelők tájékoztatása a betegség felismeréséről és megelőzéséről
- Az együttműködés erősítése a termelők, a hatóságok és a szakmai szervezetek között
Az aranyszínű sárgaság elleni védekezés a szőlő- és borágazat hosszú távú fenntarthatóságának egyik legfontosabb eleme - olvasható a tájékoztatóban.