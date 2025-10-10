október 10., péntek

Növényvédelem

29 perce

Veszélyben a szőlőültetvények: országos szintű védekezés kezdődött

Címkék#betegség#aranyszínű sárgaság#szőlő

Országos szintre emelkedett a védekezés, összefogást sürgetnek a szakemberek. Az ország 22 borvidékéből már 17 helyen jelen van a szőlő aranyszínű sárgaság betegség.

Vaol.hu

A napokban számoltunk be róla: újabb két borvidéken, -  Balatonfüred-Csopak és Eger környékén - mutatta ki a Nébih laboratóriuma a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó kórokozót. Korábban megírtuk azt is, Vas vármegyében is jelen van az egyik legmakacsabb szőlőbetegség.  

Országos szintre emelték a szőlő aranyszínű sárgaság elleni védekezést
Országos szintre emelték a szőlő aranyszínű sárgaság elleni védekezést
Fotó: Shutterstock

Aranyszínű sárgaság: mielőbb el kell távolítani a fertőzött részeket

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa most közleményben fordult a szőlőtermelőkhöz,  hegyközségi vezetőkhöz. Ebben arról tájékoztatnak, az aranyszínű sárgaság (FD) elleni védekezés országos szintű szervezése megkezdődött. Jelenleg 40 szemlecsoport alakult meg országszerte, és több térségben már zajlanak a felderítési munkák. 

A védekezés célja a fertőzött tőkék mielőbbi azonosítása és eltávolítása, valamint a betegség terjedésének megakadályozása. A szemlecsoportok munkájának köszönhetően egyre több termőterület kerül bevonásra a megfigyelési hálózatba - hangsúlyozzák.  

A felderítési program fő céljai: 

  • A fertőzés korai azonosítása 
  • A megfigyelési területek kiterjesztése 
  • A termelők tájékoztatása a betegség felismeréséről és megelőzéséről 
  • Az együttműködés erősítése a termelők, a hatóságok és a szakmai szervezetek között 

Az aranyszínű sárgaság elleni védekezés a szőlő- és borágazat hosszú távú fenntarthatóságának egyik legfontosabb eleme - olvasható a tájékoztatóban.  

 

