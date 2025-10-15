Árverés: házat féláron egy kis extrával!

Ismét sorra vettük a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) honlapján az olyan élő vasi elektronikus árverési hirdetményeket, ahol a kalapács alá kerülő ingatlan tehermentes és amiről korábban még nem írtunk, de valamiért érdekes lehet. Jöjjön három kedvező áron megszerezhető ingatlan, apróbb szépséghibákkal.

Több mint 7 millió forintos adó- és egyéb tartozás miatt bocsátanak árverésre egy celldömölki házat a hozzátartozó melléképülettel. A kikiáltási ár 12,6 millió forint, de a minimum ár mindössze 8,82 millió volt kezdetben is, a harmadik körben pedig már elég volt 6,3 millió forintot letenni, amit aztán valaki ki is fizetett, pedig az ingatlan haszonélvezője sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni. Akit ez nem zavar, az november 7-ig, az árverés tervezett végéig még beszállhat a versenybe. Korábban írtunk már egy kámi esetről, ahol hasonló forgatókönyv szerint folyt le az árverés, viszont ott nem volt haszonélvezője az ingatlannak.

Az árverés harmadik szakaszában elég lesz az ár fele is

Egy 100 ezer eurós tartozás és annak járulékai miatt árvereznek el egy nagy értékű ingatlant Szentgotthárdon. Az ötszobás, két fürdős, két konyhás ingatlan kikiáltási ára 103 millió forint, de már a licitálás november 3-ig tartó első szakaszában megelégedne a végrehajtó 92,7 millióval is, a második szakaszban elég letenni az ár 70%-át, míg a november 23-tól december 13-ig tartó 3. szakaszban már a ház értékének a felével, vagyis 51,5 millióval is megelégednének, ami a követelés nyolcadára lenne elég. A ház tehermentes és annak teljes tulajdonjoga megszerezhető, egy szépséghibája van csak a dolognak, hogy a telki szolgalmi jog sikeres árverés esetén sem törölhető, vagyis a telkünket, amin a ház áll, jó eséllyel valaki más is használja majd, vagy átjár rajta.

Meg nem fizetett tartozás miatt árverezik egy 80 négyzetméteres kőszegi ház tulajdonjogának a felét is, amiért 16,1 milliót szeretnének kapni. A társtulajdonos sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni, ennek ellenére (vagy éppen ezért) valaki már le is rakta a kívánt összeget, az árverés tervezett vége október 29-én van, addig még rá lehet ígérni a házrészre.