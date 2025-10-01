október 1., szerda

Malvin névnap

Természet

2 órája

Árvíz Ibizán: Európa kedvenc bulihelye víz alatt

Címkék#árvíz#Földközi-tenger#spanyolország

Ibizán pusztító vihar okozott áradásokat, a sziget egyes részein káosz alakult ki. Az Euronews beszámolója szerint az árvíz Ibizán autókat sodort el, iskolákat zártak be, a repülőtéren pedig a tetőn keresztül zúdult be az eső.

Az Euronews információi szerint a Gabrielle hurrikán utolsó hullámai miatt lett árvíz Ibizán. A heves esőzés és vihar miatt az utcák hömpölygő folyókká változtak. A zuhogó eső autókat sodort el, a sziget repülőterén pedig a tetőn keresztül tört be a víz a biztonsági területekre. A hatóságok bezárták az iskolákat, strandokat, felfüggesztették a buszjáratokat, és felszólították a lakosságot, hogy maradjanak otthon a zivatarok idején.

Így néz ki az árvíz Ibizán
Forrás: EPA/Shutterstock

Árvíz Ibizán: a Földközi-tenger gyors melegedése okozza a bajt

A spanyol meteorológiai szolgálat vörös riasztást adott ki Ibizára és Formenterára villámárvizek és áradások miatt. A tudósok szerint a Földközi-tenger példátlan ütemben melegszik, mintegy 20 százalékkal gyorsabban a globális átlagnál, ami egyre hevesebb záporokhoz és rendkívül erős zivatarokhoz vezet. 2025 már most a térség egyik legforróbb éve, és a szélsőséges időjárás átalakítja Dél-Európa klímáját.

Magyarországon egy éve vonult le a dunai árvíz

Nem csak Spanyolországban okoztak komoly károkat a természeti erők. Egy évvel ezelőtt Magyarországon is jelentős árvíz vonult le a Dunán. Győr-Moson-Sopron vármegyében több településen, köztük Győrújfalunál és Dunakilitinél a vízszint megközelítette a 2002-es rekordokat. A gátak mentén folyamatosan homokzsákokkal erősítették a töltéseket, a helyszínen több száz ember dolgozott éjjel-nappal. A védekezésben Szombathelyről, Sárvárról, Körmendről és Szentgotthárról összesen 75 hivatásos tűzoltó is részt vett, akik a gátmegerősítési munkálatokban, szivattyúzásban és a lakosság védelmében segítettek.

Várható időjárás Szombathelyen és Vas megyében

A vasi és szombathelyi időjárás a hét második felében szintén mozgalmas lesz a koponyeg.hu előrejelzése szerint:

  • Csütörtökön felhőátvonulások várhatók, estére csökken a felhőzet, de néhol zápor is előfordulhat. Az északkeleti szél sokfelé erős lesz. Reggel -1 és +7 fok, délután 15 fok körüli hőmérséklet várható.
  • Pénteken többórás napsütés lesz, gomolyfelhőkkel, de csapadék alig valószínű. A hideg idő reggel talajmenti, sőt légköri faggyal is járhat, délutánra 12-17 fok közé melegszik a levegő.
  • Szombaton nyugaton derűs, keleten felhős időre készülhetünk. A hőmérséklet 15 fok körül alakul.
  • Vasárnap erősen felhős időre számíthatunk szórványos esőkkel és záporokkal, élénk nyugati széllel. A hőmérséklet 14-15 fok körül fog mozogni.

 

