Felkészültek az árvízvédelemre a Rábán - Helyszíni bejárást tartottak

Csütörtökön és pénteken délelőtt vízügyi szakemberek járták be és ellenőrizték le a Rába folyó hazánkba belépő szakaszát, és főként annak árvízvédelmi műveit. Tették mindezt az előrelátó védekezés jegyében, hiszen a sokéves tapasztalat szerint az elővigyázatosság soha nem lehet túlzott. Ezt a felülvizsgálatot egy ide vonatkozó kormányrendelet alapján, annak utasításai szerint végzik el. Ez erősen megnyugtató lehet mindenkinek, akik közvetlenül vagy közvetetten, de érintettek és veszélyeztetettek egy esetleges áradás során. Nincs ez másként Szentgotthárdon sem, ahol az árvízvédelem miatti felülvizsgálat végeztével az Energiaügyi Minisztérium és az Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nevében tájékoztatóra invitálták a sajtó képviselőit.

Árvízvédelem a Rábán: Láng István, Gaál Róbert és V. Németh Zsolt vízgazdálkodásért felelős államtitkár, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője

Fotó: Szendi Péter

Vasi árvízvédelem

A Rába duzzasztójánál megtartott beszámolón részt vett V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára, egyben a térség országgyűlési képviselője is. Köszöntőjében elmondta: az utóbbi időben a vízüggyel kapcsolatban többnyire a „Vizet a tájba!” projekt kapcsán esik szó. És egyfajta korszakhatáron vagyunk az árvízvédelemben:

közel 450 milliárd forintnyi összeget költött a kormány erre a célra az elmúlt évtizedekben.

Ennek nem kis hányada jutott ide, a Szentgotthárd környéki beruházásokra is. Klímaváltozás korát éljük, és szélsőséges az időjárás – de az árvízvédelem nem lehet szélsőséges – hangsúlyozta. Nem csökkenthető az elővigyázatosság és a szükséges készségek sem.

A magyar árvízvédelem – nemzetközi összehasonlításban is - sikeres. De ez a siker nem abban a néhány napban születik meg, amikor itt a baj, hanem az előkészülés és a készültség idején, egy tudatos és módszeres stratégia mentén.

Árvízvédelem a Rábán: V. Németh Zsolt, Láng István és Gaál Róbert.

Fotó: Szendi Péter

Felkészülten fogadják, ha kell

Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója szerint is nagyon egységes a magyar árvízvédelmi rendszer. Erre nagy szükség is van itt a Pannon-medencében: hazánk erősen veszélyeztetett az árvízveszélynek. A szeptember és november eleji időszak a felülvizsgálatok és felkészülés időszaka – itt Vas vármegyében is. A felülvizsgálat kitér nem csak a védművek állapotára, de az eszközök, felszerelések állapotára és a személyi állomány felkészültségére is.