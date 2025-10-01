Ausztria bankjai nagy átalakulás előtt állnak - hozzuk a részleteket

Az 5minuten.at beszámolója szerint Ausztria banki ügyfelei október 9-től jelentős változásokat tapasztalhatnak a pénzügyi tranzakciók terén. Az új szabályozás az Európai Unió döntése nyomán lép életbe, amely minden tagállamban kötelezővé teszi a valós idejű, azaz legfeljebb tíz másodperc alatt teljesülő átutalások biztosítását. Fontos kikötés, hogy ezek az azonnali utalások nem kerülhetnek többe a hagyományos átutalásoknál.

Fontos változások jönnek októberben Ausztria bankjaiban

Ausztria: jelentős átalakulás előtt a bankrendszer

A gyorsaság mellett a biztonság is előtérbe kerül. A bankoknak minden egyes átutalás előtt ellenőrizniük kell, hogy a kedvezményezett neve és a megadott IBAN valóban egyeznek-e. A kétfaktoros azonosítás jelentősen megnehezíti a csalók dolgát, akik eddig sokszor kihasználták, hogy az IBAN önmagában elegendő volt. A jövőben a rendszer automatikusan kiszűrheti azokat a próbálkozásokat, amikor valaki egy jogos kedvezményezett nevével másik számlára próbálja átirányítani a pénzt.