október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változás

38 perce

Ausztria bankjai nagy átalakulás előtt állnak - hozzuk a részleteket

Címkék#Ausztria#kétfaktoros azonosítás#bank

Idén októbertől alapvető változások várják a banki ügyfeleket: gyorsabb és biztonságosabb lesz az utalás. Az új szabályok Ausztria minden bankját érintik.

Vaol.hu

Az 5minuten.at beszámolója szerint Ausztria banki ügyfelei október 9-től jelentős változásokat tapasztalhatnak a pénzügyi tranzakciók terén. Az új szabályozás az Európai Unió döntése nyomán lép életbe, amely minden tagállamban kötelezővé teszi a valós idejű, azaz legfeljebb tíz másodperc alatt teljesülő átutalások biztosítását. Fontos kikötés, hogy ezek az azonnali utalások nem kerülhetnek többe a hagyományos átutalásoknál.

Fontos változások jönnek októberben Ausztria bankjaiban
Fontos változások jönnek októberben Ausztria bankjaiban
Forrás: Illusztráció/Pixabay

Ausztria: jelentős átalakulás előtt a bankrendszer

A gyorsaság mellett a biztonság is előtérbe kerül. A bankoknak minden egyes átutalás előtt ellenőrizniük kell, hogy a kedvezményezett neve és a megadott IBAN valóban egyeznek-e. A kétfaktoros azonosítás jelentősen megnehezíti a csalók dolgát, akik eddig sokszor kihasználták, hogy az IBAN önmagában elegendő volt. A jövőben a rendszer automatikusan kiszűrheti azokat a próbálkozásokat, amikor valaki egy jogos kedvezményezett nevével másik számlára próbálja átirányítani a pénzt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu