október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulók
Autósok figyelem!

55 perce

Ha erre autózol, kellemetlen meglepetés érhet Szombathelyen! - fotók

Címkék#közlekedés#szombathely#autó

Horváth Istvánné

A megszokásból autózókat jó nagy - és kellemetlen - meglepetés érheti Szombathelyen, a Vasút utcában, ahol egy részen felmarták a nagyon rossz minőségű úton az aszfaltot. Az érintett útszakasznál 30km/h-s sebességkorlátozást vezettek be, de ahogy a helyszínen tapasztaltuk, sokan nem figyelnek és jó nagy huppanással érkeznek meg a kimart szakaszon a gödörbe.

Autósok figyelem! Kellemetlen meglepetés az egyik szombathelyi utcában

Fotók: Horváth Istvánné

Szóval aki erre jár, csak óvatosan!

 

 

