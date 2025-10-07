Autósok figyelem!
1 órája
Ha erre autózol, kellemetlen meglepetés érhet Szombathelyen! - fotók
A megszokásból autózókat jó nagy - és kellemetlen - meglepetés érheti Szombathelyen, a Vasút utcában, ahol egy részen felmarták a nagyon rossz minőségű úton az aszfaltot. Az érintett útszakasznál 30km/h-s sebességkorlátozást vezettek be, de ahogy a helyszínen tapasztaltuk, sokan nem figyelnek és jó nagy huppanással érkeznek meg a kimart szakaszon a gödörbe.
Fotók: Horváth Istvánné
Szóval aki erre jár, csak óvatosan!
