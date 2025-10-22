október 22., szerda

Az erdőig rögös az út, de megéri megjárni

Horváth Nikoletta

Azt, hogy pontosan mikortól eredeztethető a természet iránti szeretetem, nem tudom megmondani. Az erdő szépsége, a falevelek erezeteinek rajzolata, a növények sokszínűsége gyerekként is elvarázsolt. Ráadásul nekem még volt szerencsém a vidék érintetlenségét is megtapasztalni. Ám az biztos, hogy ez a szeretet az idő előre haladtával nemhogy nem csökkent, hanem nőtt. Nem titok, hogy a Kőszegi-hegység már pont ugyanúgy a szívem csücskében figyel, mint a Balaton páratlan atmoszférája. Sokan talán nem is sejtik, hogy milyen szerencsések, hogy kis városunk, Szombathely lakói. A Csónakázótó az egyik kedvenc helye Mannának, aki képtelen megunni a tó varázsát, amit hétköznapokon is sűrűn élvezhet. A Parkerdő a másik megunhatatlan célpont, ahova rendszeresen kigyalogolunk. Nagyon szeretjük azt a parányi ösvényt, erdei csapást, ami még maradt, és ami egészen a Parkerdőig vezet. Párszor autóval is végigjártam az utat, bár meg merem kockáztatni, kocsival rázósabb, mint gyalog, annak ellenére, hogy mostanra már rengetegen kiköltöztek, hatalmas a forgalom. A kátyúk és bukkanók nem számítanak, viszik az egész családot,  beleértve a "szőrös gyerekeket" is - és keresik, élvezik a természet ölelését. És ez az az ölelés, ami időtlen, megtartó, felpezsdítő és mindenkor erőt adó.

 

