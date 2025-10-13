október 13., hétfő

Merész újragondolás

1 órája

Stretch Chair – A jáki származású Horváth Máté széke Az év innovációja

A napokban ismét fény derült a hazai design legkiválóbbjaira – az Elle Decoration Hungary átadta 2025-ös díjait, és bemutatta azt a „sokszínű, merész, határokat feszegető látásmódot, ami manapság mozgatja a magyar kreatív szférát”. Az idei díjazottak között szerepel a Jákról indult Horváth Máté is: elnyerte az Elle Decoration Edida díj 1. helyét az „Év innovációja” kategóriában.

Vaol.hu

A Stretch szék is jelölést kapott az idei ELLE Decoration Magyarország Edida díjra, az év innovációja kategóriában. Ez azokat az úttörő ötleteket ünnepli, amelyek a design határait feszegetik. 

Stretch Chair – A jáki származású Horváth Máté széke Az év innovációja.
Forrás: elle.hu

Az év innovációja kategória nyertese a Stretch Chair

Horváth Máté székterve merész újragondolása a klasszikus székformának, ahol a felismerhetőség és kényelem megőrzése mellett egyedi, provokatív vizuális megoldások jelennek meg. A jelölt termékben nemcsak a szék formáját gondolta újra, hanem egy teljesen új megoldás is társul a tömör kőris vázhoz: fenntartható anyagból készített "kifeszített" ülés, amely egyszerre nyújt kényelmes és játékos mozgást. 

A tervezőt és a tárgyat így méltatták:

„A tervező bátran kérdőjelezi meg és fogalmazza újra a hagyományos és megszokott székformát, a felismerhetőség és kényelem megőrzésével. A Stretch szék a modern társadalom kényes egyensúlyát fogalmazza meg: míg a tömör, masszív kőrisfa lábak magabiztosságot sugallnak, a függesztett ülés ezt ellensúlyozva játékos mozgást és bizonytalanságot csempész szerkezetbe. Az ülőfelület a terhelés hatására kifeszül, a háttámla vastagodása a komfortos megtámasztást szolgálja. A környezettudatosság a mobília egészét átjárja, ugyanis az ülőfelület újrahasznosított PET-palackokból készül, a karfákra felfekvő kialakításnak köszönhetően könnyen cserélhető és testre szabható – a szék a hagyományos faipari megmunkálást és az innovatív, környezettudatos anyaghasználatot vegyíti. Nem véletlen, hogy a design remekműre a világ legnívósabb szakmai bizottságai is felfigyeltek: a szék 2023-ban a Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíj segítségével indult útnak, majd 2024-ben Red Dot Design Awarddal jutalmazták a termék kiválóságát.  

Stretch Chair Fotó: www.formsdesign.hu 

Az idei díjazottak

A Nagydíjat az Einspach & Czapolai Galéria alapítói, Einspach Gábor és Czapolai Barbara nyerték, akik akik évtizedek óta a hazai designszcéna meghatározó alakjai.  művészetet és tárgykultúrát hidalnak át új perspektívákban. 

Az idei díjazottak között Mátén kívül szerepelnek még:

  • Vértessy Dorottya – Jövő reménysége 
  • Müller Dávid – Ígéretes pályakezdő 
  • Spheres AI tapétakollekció – Az év terméke 
  • VUUV Works – Az év márkája 
  • ALCA konyhabútor – Az év Miele konyhája 
  • Horváth Máté – Stretch Chair – Az év innovációja
  • Pataki Judit – Tölgy és fény – Az év enteriőrje, magánlakás 
  • Gulyás Zsuzsi – Az év designere 
  • Hitka András – TODO - Az év enteriőrje, nyilvános tér

 

