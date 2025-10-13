A Stretch szék is jelölést kapott az idei ELLE Decoration Magyarország Edida díjra, az év innovációja kategóriában. Ez azokat az úttörő ötleteket ünnepli, amelyek a design határait feszegetik.

Stretch Chair – A jáki származású Horváth Máté széke Az év innovációja.

Forrás: elle.hu

Az év innovációja kategória nyertese a Stretch Chair

Horváth Máté székterve merész újragondolása a klasszikus székformának, ahol a felismerhetőség és kényelem megőrzése mellett egyedi, provokatív vizuális megoldások jelennek meg. A jelölt termékben nemcsak a szék formáját gondolta újra, hanem egy teljesen új megoldás is társul a tömör kőris vázhoz: fenntartható anyagból készített "kifeszített" ülés, amely egyszerre nyújt kényelmes és játékos mozgást.

A tervezőt és a tárgyat így méltatták:

„A tervező bátran kérdőjelezi meg és fogalmazza újra a hagyományos és megszokott székformát, a felismerhetőség és kényelem megőrzésével. A Stretch szék a modern társadalom kényes egyensúlyát fogalmazza meg: míg a tömör, masszív kőrisfa lábak magabiztosságot sugallnak, a függesztett ülés ezt ellensúlyozva játékos mozgást és bizonytalanságot csempész szerkezetbe. Az ülőfelület a terhelés hatására kifeszül, a háttámla vastagodása a komfortos megtámasztást szolgálja. A környezettudatosság a mobília egészét átjárja, ugyanis az ülőfelület újrahasznosított PET-palackokból készül, a karfákra felfekvő kialakításnak köszönhetően könnyen cserélhető és testre szabható – a szék a hagyományos faipari megmunkálást és az innovatív, környezettudatos anyaghasználatot vegyíti. Nem véletlen, hogy a design remekműre a világ legnívósabb szakmai bizottságai is felfigyeltek: a szék 2023-ban a Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíj segítségével indult útnak, majd 2024-ben Red Dot Design Awarddal jutalmazták a termék kiválóságát.

Stretch Chair Fotó: www.formsdesign.hu

Az idei díjazottak

A Nagydíjat az Einspach & Czapolai Galéria alapítói, Einspach Gábor és Czapolai Barbara nyerték, akik akik évtizedek óta a hazai designszcéna meghatározó alakjai. művészetet és tárgykultúrát hidalnak át új perspektívákban.

Az idei díjazottak között Mátén kívül szerepelnek még: