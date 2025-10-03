október 3., péntek

Medvematek

34 perce

Bearanyozódtak a bajánsenyeiek Körmenden

Címkék#Bajánsenyei Református Általános Iskola#arany fokozat#gyerek#Bajánsenye#siker

Helyszínek keresése, logika és csapatmunka – íme, ezek kellettek a sikerhez. A bajánsenyeiek megoldották, méghozzá nem is akárhogy!

Gombos Kálmán

A Medvematek egy országszerte körülbelül 300 helyszínen elérhető szabadtéri verseny, melyet ősszel és tavasszal is megrendeznek. Az őszi fordulón szeptember 3. és október 10. között lehetett részt venni, mindenkinek a számára megfelelő időpontban. A tanulók évfolyamonként háromfős csapatokban nevezhettek. „Iskolánkból egy-egy 5. és 7.osztályos, valamint három 6. osztályos csapat indult, mind a 15 tanulót én neveztem be a versenyre” – osztotta meg lapunkkal Gróf Annamária, a bajánsenyei református iskola pedagógusa. A versenyre a tehetséggondozó órákon gyakoroltunk – tette hozzá.

Bajánsenye gyerekei arany fokozatot értek el a versenyen
Bajánsenye gyerekei arany fokozatot értek el a versenyen
Fotó: VN/Gróf Annamária

Bajánsenyei siker

Hatalmas siker, hogy mind az öt csapat arany fokozatot nyert el! „Rendkívül büszkék vagyunk rájuk – kitartásuk, csapatmunkájuk és logikus gondolkodásuk meghozta a gyümölcsét” – tette hozzá a tanárnő. Ez a verseny teljes mértékben online zajlik az "exiquiz" nevű oldalon. A diákoknak 90 perc alatt kell megoldaniuk tíz logikai feladatot. A megoldásokat azonban csak akkor adhatták meg, amikor a feladat által meghatározott helyszínre értek - esetünkben Körmend belvárosának egy részén keresgéltek a gyerekek a megadott információk alapján helyszíneket.

Bajánsenye gyerekei arany fokozatot értek el a versenyen
Fotó: VN/Gróf Annamária

A versenyben lehetőség volt bronz-, ezüst-, arany-, valamint gyémántmedve rangot szerezni a helyes válaszok mennyiségétől függően. Felkészítő tanárként Gróf Annamária, valamint Ferincz Gyuláné tagintézményvezető kísérte a gyerekeket, illetve segítségükre volt a Bajánsenyei falubusz a szállításban. A versenyzők már most a jövő évi, újabb részvételre gondolnak…

Bajánsenye gyerekei arany fokozatot értek el a versenyen
Fotó: VN/Gróf Annamária

