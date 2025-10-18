október 18., szombat

Gyász

Utolsó útjára kísérték Celldömölkön Bakonyi Lászlót, a roma nemzetiségi önkormányzat volt elnökét

Pénteken helyezték örök nyugalomra Bakonyi Lászlót, a Celldömölki Roma Nemzetiségi Önkormányzat korábbi elnökét. “Rocky” váratlan halála az egész várost megrázta.

Családtagjai, barátai, tisztelői kísérték utolsó útjára pénteken Bakonyi László “Rockyt”, a Celldömölki Cigány Nemzetiségi Önkormányzat korábbi elnökét Celldömölkön, - Bakonyi László neve sokaknak ismerősen csengett Celldömölkön. Nemcsak tisztsége miatt, hanem azért, mert mindig ott volt, amikor segíteni kellett. Csendes, de határozott emberként állt ki másokért, sosem a háttérből irányított, hanem a mindennapokban, emberséggel, odafigyeléssel - írtuk korábban

Eltemették Bakonyi Lászlót
Fotó: Koszorú Mihály

Utolsó útjára kísérték Bakonyi Lászlót

Fehér László polgármester gyászbeszédében felidézte: Bakonyi László 1965-ben született Celldömölkön, szülei leidősebb gyermekeként. Ide járt iskolába, majd a MÁV pályafenntartásánál kezdett dolgozni. Feleségével 1985 tavaszán kötött házasságot, három gyermekük született. Szenvedélye volt a horgászat és a boksz – innen a Rocky becenév. Négy cikluson keresztül, 2006 és 2024 között irányította a helyi roma önkormányzatot. - Nyitott, érdeklődő ember volt. Természeténél fogva nem tudott ártani az embereknek, szót értett mindenkivel. Könnyen teremtett kapcsolatot, optimista természetét, humoros személyiségét a körülötte lévők hamar elfogadták és megszerették. Kedves, figyelmes, tisztelettudó ember volt. Rocky alakja így marad meg az emlékezetünkben - fogalmazott Fehér László.  

Utolsó útjára kísérték Bakonyi Lászlót

Fotók: Koszorú Mihály

Bakonyi László temetésén ott volt Ágh Péter, Észak-Vas országgyűlési képviselője is, akivel szintén sokat dolgozott együtt az ott élők érdekében. “- Rocky” a Roma Nemzetiségi Önkormányzat korábbi vezetőjeként nagyon hosszú ideig állt ki mindazokért, akiket képviselt - írta korábban közösségi oldalán Ágh Péter. 

