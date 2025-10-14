október 14., kedd

Büszkeség

40 perce

Celldömölki cukrász készítette a Balaton Sütijét, nagyon különleges

A Magyar Cukrász Ipartestület idei versenyén ismét a Balaton ízei kapták a főszerepet. A Balaton Sütije 2025-ben Vadócz Jenő celldömölki cukrász Hableánya lett, míg a Balaton Mindenmentes Sütije címet a szintén a munkahelye által Balaton Kincsei nyerte el.

Polgár Patrícia

A Balaton Sütije idén is a legjobb balatoni cukrászati alkotásokat ünnepelte: a Magyar Cukrász Ipartestület versenyének díjait a badacsonyi Füge Feszten adták át. A 2025-ös év különleges sikert hozott, hiszen kétszeres győzelmet aratott a balatongyöröki Promenád Kávéház, amelynek alkotásai mögött Vadócz Jenő, Arany Habverő-díjas celldömölki cukrász áll, aki a legutóbb Magyarország Tortája versenyen a gyerekek kedvenc mindenmentes tortáját alkotta meg kollégáival és a balatoni ízekkel is jeleskedik: tavaly például az Év Balatoni Fagyija cím lett az övék.

Balaton Sütije: Vadócz Jenő idén duplázott
Balaton Sütije: Vadócz Jenő idén duplázott
Forrás: Balaton Sütije 2025

A Balaton Sütije és a Balaton Mindenmentes Sütije is a celldömölki mester keze nyomát viseli

A zsűri döntése szerint a Hableány lett a Balaton Sütije 2025-ben, míg a Balaton Kincsei érdemelte ki a Balaton Mindenmentes Sütije címet. A két desszert a szakmai alázat, a harmónia és a természet ihlette ízvilág találkozása – mindez Vadócz Jenő és csapata precíz és szenvedélyes munkájának eredménye.

HABLEÁNY – A Balaton Sütije 2025
A Hableány nem egyszerű desszert, hanem legenda - áll a cukrászda leírásában. A mogyoró mély íze a föld szívdobbanása, a málna rubinvörös árnyalata a vulkánok tüze, a mousse és a zselé aranyló tükre pedig maga a naplemente a víz fölött. A Hableány a Balaton lelkét őrzi: a vágyat, a szépséget, az elérhetetlen titkot.

Forrás: Facebook/Promenád Kávéház

BALATON KINCSEI – A Balaton Mindenmentes Sütije 2025
A Balaton mélyén nem aranyat, hanem ízeket találni. A mogyoró mousse selyme, a tonkababos málna-áfonya zselé lüktető szíve – ez a desszert maga a természet tiszta ajándéka, egy rejtett drágakő a tó mélyéről. Az alkotó, Vadócz Jenő, ebben a műben is a természetes ízek és az elegancia harmóniáját kereste.

Forrás: Facebook/Promenád Kávéház

A Hableány és a Balaton Kincsei október 13-tól kapható Balatongyörökön.

 

