Súlyos

1 órája

Köd, eső, éjszaka: tapasztalt taxis gázolt gyalogost a zebrán Szombathelyen - megfizet érte

Tavaly egy taxis Szombathelyen, a Kiskar utcában, a zebrán ütött el egy gyalogost, aki súlyosan megsérült. Az ügyben most született ítélet, a taxisnak egy évre bevonták a jogosítványát és 400 ezer forintot is fizetnie kell a baleset okozása miatt.

Közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 400 ezer forint pénzbüntetésre és 1 év B kategóriára korlátozott közúti járművezetéstől eltiltásra ítélt egy büntetlen előéletű férfit a Szombathelyi Járásbíróság – áll a Szombathelyi Törvényszék szerda reggel kiadott közleményében.

Korlátozott látási viszonyok mellet is kötelező elsőbbséget adni a gyalogátkelőhelyen. A baleset napján ráadásul működött is a közvilágítás
Korlátozott látási viszonyok mellet is kötelező elsőbbséget adni a gyalogátkelőhelyen. A baleset napján ráadásul működött is a közvilágítás Illusztráció: VN-archív

A mintegy 40 éve, többféle kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező szombathelyi taxis 2024. október 10-én este, esős időben, éjszakai sötétségben, de működő közvilágítás mellett Skodájával a Kiskar utcában a Thököly utca irányába tartott, miközben nem vette észre és így nem biztosított elsőbbséget a zebrára lelépő, neki balról jobbra érkező – és azon 7,4 métert megtevő gyalogosnak, akit így a gépkocsija elejével elütött.

A gyalogos a balesetben súlyosan megsérült

A baleset azért következett be, mert a vádlott nem adott elsőbbséget a gyalogos részére a  gyalogátkelőhelyen, aki 8 napon túl gyógyuló, 60 nap tényleges gyógytartamú súlyos testi sérüléseket szenvedett el. Az előkészítő ülésen meghozott ítélet jogerős.

Nem gyakran, de azért előfordulnak taxisokat érintő balesetek Szombathelyen, emlékezetes egy 2019-es eset, akkor a taxisnak nem adták meg az elsőbbséget.

 

 

