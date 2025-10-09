október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Ballagásuk 35. évfordulóját tartották a Csepregi Nádasdy Tamás SZKI diákjai

Címkék#Csepregi Nádasdy Tamás SZKI#ballagás#rendezvény#jubileum

Merklin Tímea
Ballagásuk 35. évfordulóját tartották a Csepregi Nádasdy Tamás SZKI diákjai

Fotó: VN

Ballagásuk 35. évfordulóját tartották a Csepregi Nádasdy Tamás SZKI diákjai, akik 1985-89-ig koptatták az iskola padjait, s bár az évforduló megünneplése egy évet csúszott, annál nagyobb szeretettel és tisztelettel emlékeztek meg a élményeikről. Találkozójuknak a sitkei Borostyánkert adott otthont, ahol a csapatépítő tekézés után finom vacsorával koronázták meg a rendezvényt. Négy év múlva a 40. évforduló következik. Az egykori diákok köszönetet mondtakGermánné Cseszkó Blanka és Horváth József osztályfőnökeiknek és valamennyi volt tanáruknak. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu