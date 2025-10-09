Ballagásuk 35. évfordulóját tartották a Csepregi Nádasdy Tamás SZKI diákjai, akik 1985-89-ig koptatták az iskola padjait, s bár az évforduló megünneplése egy évet csúszott, annál nagyobb szeretettel és tisztelettel emlékeztek meg a élményeikről. Találkozójuknak a sitkei Borostyánkert adott otthont, ahol a csapatépítő tekézés után finom vacsorával koronázták meg a rendezvényt. Négy év múlva a 40. évforduló következik. Az egykori diákok köszönetet mondtakGermánné Cseszkó Blanka és Horváth József osztályfőnökeiknek és valamennyi volt tanáruknak.