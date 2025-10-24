Napokig nem lesznek elérhetőek a szolgáltatások! 1 órája

Figyelem! Két nagy hazai banknál is leállásra kell készülni

Fejlesztés miatt az elkövetkezendő napokban két hazai banknál, az OTP Banknál és a K&H Banknál is több szolgáltatás nem, vagy csak részben lesz elérhető.

A hosszú hétvégén egyes lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek banki leállás miatt, ami rengeteg ügyfelet érinthet. Banki leállás jön.

Forrás: Pexels Banki leállás az OTP Banknál Október 23-án reggel 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek. Október 26-án hajnali 2 órától hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek: internet- és mobilbank,

eBIZ szolgáltatás,

Electra alkalmazás,

SmartBróker alkalmazás,

vámpénztári rendszer,

az OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása, valamint az

által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása, valamint az online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).

Október 31-én 22 órától 23 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség. Bankszünnapok a K&H Banknál Október 25-én 2:00 és 8:00 óra között tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak ügyfeleik a K&H e-bank, K&H mobilbank, K&H e-portfólió, K&H e-posta, K&H Electra szolgáltatásaikban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési szolgáltatásokban, valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.

Október 26-án 2:00 és 8:00 óra között az azonnali átutalási megbízás indítása szolgáltatásuk nem lesz elérhető. A fentiekkel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében bankszünnapnak minősül.

