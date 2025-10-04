57 perce
Batthyány Lajos emlékezete: a fővárosi örökmécsestől az ikervári egész alakos szoborig
Batthyány Lajos emlékének közterületen való megőrzése már az 1870-es években felmerült, de érdemi intézkedésre csak az 1900-as évek elején került sor, amikor közelgett születésének 100. évfordulója.
Ekkor a főváros Törvényhatósági Bizottságában Surányi József, a Pesti Napló tulajdonos-főszerkesztője javasolta, hogy az 1848-as miniszterelnök kivégzésének, az Újépület egykori helyszínén, a pesti Hold utca, Báthory utca és Aulich utca találkozásánál lévő téren a kegyelet jeléül egy díszes kandelábert, „örökké égő lámpát” állítsanak fel, így emlékezve az egykori kormányfő, Batthyány Lajos mártírhalálára.
Pályázatot írtak ki, amelyen a díjnyertes mű egy égbe törő obeliszk volt. Ebben helyezték volna el az örökmécsest. A terv csak a világháború és a forradalmak után, egy évszázada valósult meg. 1925-ben új pályázatra került sor. A kivitelezésre elfogadott mű vesztett ugyan a monumentalitásából, művészileg azonban igényesebb kivitelű lett. A napjainkban is látható, két és fél méter magas mészkő posztamensre helyezett, klasszicizáló bronzlámpát 1926. október 6-án avatták.
Ikerváron egész alakos szobrot állítottak Batthyány tiszteletére
A fővárosi ünnepet azonban jóval megelőzte Batthyány Lajos emlékének ikervári megörökítése. A gróf hajdani lakóhelyén Horváth György helyi igazgató-tanítótól eredt az ötlet, hogy Ikerváron Magyarország első miniszterelnökének, a vértanúnak ércszobrot állítsanak.
A gyűjtést 1897-ben kezdték meg, és másfél évtized alatt olyan szép összeg gyűjt össze, hogy 1913. október 6-án megtarthatták a szoboravató ünnepséget.
A fővárosból korán reggel indult a családtagok, tisztelők társasága, Batthyány Elemér gróf és Batthyány Ilona grófnő, a vértanú miniszterelnök két gyermeke, Bottlik István országgyűlési képviselő az Alkotmánypárt, Zichy Aladár gróf a Néppárt, Károlyi Mihály gróf a Függetlenségi Párt képviseletében, továbbá Dessewffy Emil gróf főrendiházi tag. Csatlakoztak a vendégekhez Lippay Géza és Bezerédy István, nyugalmazott főispánok, Bosnyák Géza és Ostffy Lajos képviselők, valamint Keglevich Béla gróf, a vértanú unokája.
Hosszú kocsisor vitte a vendégeket és a megyék és városok küldötteit Ikervárra, ahol diadalkapu és ünnepi ruhába öltözött közönség sokasága fogadta az érkezőket. Ott volt Jánosháza község küldöttsége is, amely község lakói 1849-ben fegyverrel akarták kiszabadítani Batthyány Lajost. Az ünnepségen ott volt Békássy István Vas megyei főispán, Brenner Tóbiás szombathelyi polgármester, Kiss Emil főjegyző, Herbst Géza alispán. Délután három órakor Horváth György igazgató-tanító nyitotta meg az ünnepséget, majd Huszár Károly, a kerület képviselője leplezte le az ország első egész alakos Batthyány-szobrát, Bory Jenő alkotását.