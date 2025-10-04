Batthyány Lajos emlékezete: a fővárosi örökmécsestől az ikervári egész alakos szoborig

Ekkor a főváros Törvényhatósági Bizottságában Surányi József, a Pesti Napló tulajdonos-főszerkesztője javasolta, hogy az 1848-as miniszterelnök kivégzésének, az Újépület egykori helyszínén, a pesti Hold utca, Báthory utca és Aulich utca találkozásánál lévő téren a kegyelet jeléül egy díszes kandelábert, „örökké égő lámpát” állítsanak fel, így emlékezve az egykori kormányfő, Batthyány Lajos mártírhalálára.

A Batthyány örökmécses Budapesten

Fotó: Feiszt György

Pályázatot írtak ki, amelyen a díjnyertes mű egy égbe törő obeliszk volt. Ebben helyezték volna el az örökmécsest. A terv csak a világháború és a forradalmak után, egy évszázada valósult meg. 1925-ben új pályázatra került sor. A kivitelezésre elfogadott mű vesztett ugyan a monumentalitásából, művészileg azonban igényesebb kivitelű lett. A napjainkban is látható, két és fél méter magas mészkő posztamensre helyezett, klasszicizáló bronzlámpát 1926. október 6-án avatták.

Ikerváron egész alakos szobrot állítottak Batthyány tiszteletére

A fővárosi ünnepet azonban jóval megelőzte Batthyány Lajos emlékének ikervári megörökítése. A gróf hajdani lakóhelyén Horváth György helyi igazgató-tanítótól eredt az ötlet, hogy Ikerváron Magyarország első miniszterelnökének, a vértanúnak ércszobrot állítsanak.

Az egész alakos Batthyány-szobor Ikerváron Bory Jenő alkotása

Fotó: Feiszt György

A gyűjtést 1897-ben kezdték meg, és másfél évtized alatt olyan szép összeg gyűjt össze, hogy 1913. október 6-án megtarthatták a szoboravató ünnepséget.

A fővárosból korán reggel indult a családtagok, tisztelők társasága, Batthyány Elemér gróf és Batthyány Ilona grófnő, a vértanú miniszterelnök két gyermeke, Bottlik István országgyűlési képviselő az Alkotmánypárt, Zichy Aladár gróf a Néppárt, Károlyi Mihály gróf a Függetlenségi Párt képviseletében, továbbá Dessewffy Emil gróf főrendiházi tag. Csatlakoztak a vendégekhez Lippay Géza és Bezerédy István, nyugalmazott főispánok, Bosnyák Géza és Ostffy Lajos képviselők, valamint Keglevich Béla gróf, a vértanú unokája.

Hosszú kocsisor vitte a vendégeket és a megyék és városok küldötteit Ikervárra, ahol diadalkapu és ünnepi ruhába öltözött közönség sokasága fogadta az érkezőket. Ott volt Jánosháza község küldöttsége is, amely község lakói 1849-ben fegyverrel akarták kiszabadítani Batthyány Lajost. Az ünnepségen ott volt Békássy István Vas megyei főispán, Brenner Tóbiás szombathelyi polgármester, Kiss Emil fő­jegyző, Herbst Géza alispán. Délután három órakor Horváth György igazgató-tanító nyitotta meg az ünnepséget, majd Huszár Károly, a kerület képviselője leplezte le az ország első egész alakos Batthyány-szobrát, Bory Jenő alkotását.