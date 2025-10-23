október 23., csütörtök

Kiállás a béke mellett

1 órája

Észak-Vas településeiről is rengetegen vesznek részt a Békemeneten

Címkék#Békemenet#Észak-Vas#Ágh Péter

Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője osztotta meg közösségi oldalán: Észak-Vas településeiről is rengetegen vesznek részt a mai Békemeneten, Budapesten.

Vaol.hu

Jönnek az újabb és újabb képek az észak-vasi csoportokról. Közös a cél: Békemenet! - tudatta közösségi oldalán Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. 

Észak-Vas vármegye településeiről is rengetegen vesznek részt a mai Békemeneten
Fotó: VN/Facebook

Észak-Vas települései a Békemeneten

Egy másik posztban pedig azt írta Ágh Péter: 

Észak-Vas újabb csoportképei, készülve a Békemenetre. Együtt lenni felemelő! 

Vasiak a Békemeneten

Fotók: Tömböly Ágnes

 

Mint arról írtunk: a CÖF–CÖKA által szervezett Békemenet idén is tízezreket mozgat meg. A Békemenet 2025-ben is a béke, az önrendelkezés és a nemzeti függetlenség melletti kiállást fejezi ki. Magyarország újra egységben üzen Európának. Élő közvetítésünket itt nézheti. 

 

