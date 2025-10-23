7 órája
Észak-Vas településeiről is rengetegen vesznek részt a Békemeneten
Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője osztotta meg közösségi oldalán: Észak-Vas településeiről is rengetegen vesznek részt a mai Békemeneten, Budapesten.
Jönnek az újabb és újabb képek az észak-vasi csoportokról. Közös a cél: Békemenet! - tudatta közösségi oldalán Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője.
Észak-Vas települései a Békemeneten
Egy másik posztban pedig azt írta Ágh Péter:
Észak-Vas újabb csoportképei, készülve a Békemenetre. Együtt lenni felemelő!
Vasiak a BékemenetenFotók: Tömböly Ágnes
Mint arról írtunk: a CÖF–CÖKA által szervezett Békemenet idén is tízezreket mozgat meg. A Békemenet 2025-ben is a béke, az önrendelkezés és a nemzeti függetlenség melletti kiállást fejezi ki. Magyarország újra egységben üzen Európának. Élő közvetítésünket itt nézheti.