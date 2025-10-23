október 23., csütörtök

Békemenet 2025: a nemzeti egység és a béke napja

Címkék#Kossuth tér#Békemenet#Orbán Viktor

A CÖF–CÖKA által szervezett Békemenet idén is tízezreket mozgat meg. A Békemenet 2025-ben is a béke, az önrendelkezés és a nemzeti függetlenség melletti kiállást fejezi ki. Magyarország újra egységben üzen Európának.

A Békemenet gyülekezője 9 órakor kezdődik a budapesti Elvis Presley téren, a menet 11 órakor indul, a cél a Kossuth tér, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet. A szervezők szerint az idei eseménynek különösen nagy a tétje, hiszen a háborús nyomás és az európai megosztottság közepette Magyarország továbbra is a béke és a szuverenitás oldalán áll.

A békemeneten tízezrek vonulnak Budapesten a béke és a nemzeti egység jegyében. Orbán Viktor a Kossuth téren beszél.
Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén hngzik majd el
Fotó: Markovics Gábor / Forrás: Ripost

Orbán Viktor beszéde zárja a felvonulást

Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF–CÖKA szóvivője hangsúlyozta: 

A Békemenet és a mögötte álló több százezer ember olyan erő, amit még Brüsszel sem tud megkerülni.

Orbán Viktor a Békemenet reggelén már üzent

A miniszterelnök a Harcosok Klubjában közzétett üzenetében arra buzdította a magyarokat, hogy mutassák meg, Magyarország továbbra is a béke szigete, csütörtök reggel pedig közösségi oldalán üzent:

Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára.

 

 

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

