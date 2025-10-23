42 perce
Békemenet 2025: a nemzeti egység és a béke napja
A CÖF–CÖKA által szervezett Békemenet idén is tízezreket mozgat meg. A Békemenet 2025-ben is a béke, az önrendelkezés és a nemzeti függetlenség melletti kiállást fejezi ki. Magyarország újra egységben üzen Európának.
A Békemenet gyülekezője 9 órakor kezdődik a budapesti Elvis Presley téren, a menet 11 órakor indul, a cél a Kossuth tér, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet. A szervezők szerint az idei eseménynek különösen nagy a tétje, hiszen a háborús nyomás és az európai megosztottság közepette Magyarország továbbra is a béke és a szuverenitás oldalán áll.
Orbán Viktor beszéde zárja a felvonulást
Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF–CÖKA szóvivője hangsúlyozta:
A Békemenet és a mögötte álló több százezer ember olyan erő, amit még Brüsszel sem tud megkerülni.
Orbán Viktor a Békemenet reggelén már üzent
A miniszterelnök a Harcosok Klubjában közzétett üzenetében arra buzdította a magyarokat, hogy mutassák meg, Magyarország továbbra is a béke szigete, csütörtök reggel pedig közösségi oldalán üzent:
Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára.