Békemenet 2025: a nemzeti egység és a béke napja

A Békemenet gyülekezője 9 órakor kezdődik a budapesti Elvis Presley téren, a menet 11 órakor indul, a cél a Kossuth tér, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet. A szervezők szerint az idei eseménynek különösen nagy a tétje, hiszen a háborús nyomás és az európai megosztottság közepette Magyarország továbbra is a béke és a szuverenitás oldalán áll.

Orbán Viktor ünnepi beszéde a Békemenet végén hngzik majd el

Fotó: Markovics Gábor / Forrás: Ripost

Orbán Viktor beszéde zárja a felvonulást

Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF–CÖKA szóvivője hangsúlyozta:

A Békemenet és a mögötte álló több százezer ember olyan erő, amit még Brüsszel sem tud megkerülni.

Orbán Viktor a Békemenet reggelén már üzent

A miniszterelnök a Harcosok Klubjában közzétett üzenetében arra buzdította a magyarokat, hogy mutassák meg, Magyarország továbbra is a béke szigete, csütörtök reggel pedig közösségi oldalán üzent: