Kiállás a béke mellett
51 perce
A szombathelyiek is megérkeztek a Békemenetre - Több tízezren állnak ki ma a béke mellett
Szombathelyről és környékéről is megérkeztek a Békemenetre - erről Vámos Zoltán számolt be közösségi oldalán.
"Megérkeztünk a Békemenetre! Együtt a nemzetért, a békéért, a jövőnkért" - osztotta meg Facebook-oldalán Vámos Zoltán főispán, a szombathelyi választókerület elnöke a nemzeti ünnepen.
Szombathelyiek a Békemeneten
Vámos Zoltán korábbi posztjából pedig az is kiderül: szép számmal vesznek részt szombathelyiek és Szombathely környékiek a Békemeneten.
Élő közvetítésünket itt követheti.
Ezt ne hagyja ki!Október 23.
2 órája
1956. évi forradalom: elismerések a nemzeti ünnep alkalmából – Vasiakat is kitüntetett a Belügyminiszter
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre