október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiállás a béke mellett

6 órája

A szombathelyiek is megérkeztek a Békemenetre - Több tízezren állnak ki ma a béke mellett

Címkék#Szombathely#Békemenet#Vámos Zoltán

Szombathelyről és környékéről is megérkeztek a Békemenetre - erről Vámos Zoltán számolt be közösségi oldalán.

Vaol.hu
A szombathelyiek is megérkeztek a Békemenetre - Több tízezren állnak ki ma a béke mellett

"Megérkeztünk a Békemenetre! Együtt a nemzetért, a békéért, a jövőnkért" - osztotta meg Facebook-oldalán Vámos Zoltán főispán, a szombathelyi választókerület elnöke a nemzeti ünnepen. 

Békemenet
Szombathelyiek is részt vesznek a Békemeneten Budapesten 
Fotó: VN/Facebook

Szombathelyiek a Békemeneten

Vámos Zoltán korábbi posztjából pedig az is kiderül: szép számmal vesznek részt szombathelyiek és Szombathely környékiek a Békemeneten. 

Élő közvetítésünket itt követheti. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu