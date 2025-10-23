A béke szigete
8 órája
Tóth Gabi is a Békemeneten - videó
Magyarország újra egységben üzen Európának. A Békemenet 2025-ben is a béke, az önrendelkezés és a nemzeti függetlenség melletti kiállást fejezi ki, Tóth Gabi is a helyszínen.
Már 9 órától gyülekeznek a Békemenet résztvevői. Bohár Dániel Tóth Gabival találkozott:
Békemenet: Orbán Viktor üzent
A miniszterelnök a Harcosok Klubjában közzétett üzenetében arra buzdította a magyarokat, hogy mutassák meg, Magyarország továbbra is a béke szigete, csütörtök reggel pedig közösségi oldalán üzent:
Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára.
9 órája
Békemenet 2025: az űrből is látszott a kiállás a biztonság mellett
