A béke szigete

8 órája

Tóth Gabi is a Békemeneten - videó

Címkék#Békemenet#Harcosok Klubjában#miniszterelnök#Magyarország

Magyarország újra egységben üzen Európának. A Békemenet 2025-ben is a béke, az önrendelkezés és a nemzeti függetlenség melletti kiállást fejezi ki, Tóth Gabi is a helyszínen.

Vaol.hu

Már 9 órától gyülekeznek a Békemenet résztvevői. Bohár Dániel Tóth Gabival találkozott:

Békemenet: Orbán Viktor üzent

A miniszterelnök a Harcosok Klubjában közzétett üzenetében arra buzdította a magyarokat, hogy mutassák meg, Magyarország továbbra is a béke szigete, csütörtök reggel pedig közösségi oldalán üzent:

Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára.

 

