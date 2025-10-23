Vasiak a békemeneten: A béke miatt és a hazánk miatt jöttünk

– A béke miatt és a hazánk miatt jöttünk. Máskor is megtettük ezt most meg pláne, amikor ilyen nyomás alatt tartják Magyarországot Brüsszelből – mondták érdeklődésünkre a csepregiek, akik szép számmal érkeztek a nemzeti ünnepen a fővárosba a Békemenetre.

Csepregiek a Békemeneten: A béke miatt és a hazánk miatt jöttünk

Fotó: Tömböly Ágnes

Vasiak a Békemeneten

"Jó volt együtt lenni" – osztott meg számos fotót a budapesti tömegrendezvényt követően Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője.

„Ahogy 1956-ban Budapest a szabadság, úgy ma a béke fővárosa! Történelmi beszéd, fontos időkben!”– hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Vámos Zoltán főispán, a szombathelyi választókerület elnöke. A szombathelyiek egy táblán üzentek is: „Viktor marad” – emelték azt magasba a Kossuth téren tartott megemlékezésen.



„Itt béke lesz,mert mi békét akarunk! És szabadság lesz, mert mi szabadságra születtünk” – tett közzé Orbán Viktor ünnepi beszédéből idézetet V. Németh Zsolt, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője. Egy másik posztban pedig – ugyancsak a miniszerelnököt idézve –arra biztatta a fiatalabb generáció tagjait:

Tisztelt magyar fiatalok! Ébredjetek, lázadjatok, vár a hazátok.

„Mosolyok, barátok, béke” – ezt már dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke írta közösségi oldalán a Békemenetről posztolva.

"A legnagyobb menetelés a békéért" - közölte Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, aki ugyancsak számos képet tett közzé a fővárosi eseményről Facebook-oldalán.

