1 órája

Vasiak a békemeneten: A béke miatt és a hazánk miatt jöttünk

A CÖF-CÖKA által szervezett Békemeneten számos Vas vármegyei település képviseltette magát. Körképünkben sok fotót hoztunk.

Tömböly Ágnes

– A béke miatt és a hazánk miatt jöttünk. Máskor is megtettük ezt most meg pláne, amikor ilyen nyomás alatt tartják Magyarországot Brüsszelből – mondták érdeklődésünkre a csepregiek, akik szép számmal érkeztek a nemzeti ünnepen a fővárosba a Békemenetre. 

békemenet
Csepregiek a Békemeneten: A béke miatt és a hazánk miatt jöttünk 
Fotó: Tömböly Ágnes

Vasiak a Békemeneten

"Jó volt együtt lenni" – osztott meg számos fotót a budapesti tömegrendezvényt követően Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. 

„Ahogy 1956-ban Budapest a szabadság, úgy ma a béke fővárosa! Történelmi beszéd, fontos időkben!”– hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán Vámos Zoltán főispán, a szombathelyi választókerület elnöke. A szombathelyiek egy táblán üzentek is: „Viktor marad” – emelték azt magasba a Kossuth téren tartott megemlékezésen.


„Itt béke lesz,mert mi békét akarunk! És szabadság lesz, mert mi szabadságra születtünk” – tett közzé Orbán Viktor ünnepi beszédéből idézetet V. Németh Zsolt, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője. Egy másik posztban pedig – ugyancsak a miniszerelnököt idézve –arra biztatta a fiatalabb generáció tagjait: 

Tisztelt magyar fiatalok! Ébredjetek, lázadjatok, vár a hazátok. 

„Mosolyok, barátok, béke” – ezt már dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke írta közösségi oldalán a Békemenetről posztolva. 
Keresse fel a vaol.hu oldalt, sok fotót talál a tegnapi eseményről és a vasi résztvevőkről!

"A legnagyobb menetelés a békéért" - közölte Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, aki ugyancsak számos képet tett közzé a fővárosi eseményről Facebook-oldalán. 

