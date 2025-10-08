Hány lóerő? - Lovaskocsi "tankolt" a Kiskar utcai benzinkútnál Szombathelyen - fotó

Bizonyára a benzinkutasok sem voltak felkészülve arra, amit a késő esti műszak hozott kedden a Kiskar utcai benzinkútnál. Mint olvasónk fotójáról kiderül, szokatlan jármű parkolt be az egyik állomáshoz, méghozzá egy lovaskocsi. Ez a járgány főként takarmánnyal megy, de valószínűleg nem veti meg a benzinkutas kávé mellé adott kockacukrot sem. Nem kedveli a 95-öst, sem a dízelt, nem is elektromos, inkább az alternatív, környezetkímélőbb megoldások híve, amolyan bio meghajtású.

Bizonyára a benzinkutasok sem voltak felkészülve arra, amit a késő esti műszak hozott kedden a Kiskar utcai benzinkútnál.

Forrás: Olvasó

Váratlan vendég a benzinkúton

Vajon csak "tankolni" álltak csak meg, vagy autópálya-matrica is kellett?