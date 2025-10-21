Közelharc, célbadobás, elsősegélynyújtás - Berzsenyi Lénárd Kupa Celldömölkön

A megmérettetésre tíz általános iskola 13 csapatával nevezett. A Berzsenyi Lénárd Kupa középpontjában a hazafiság, csapatszellem és ügyesség állt. A versenyszámok között volt elsősegélynyújtás, vízsugárral célbalövés, lézerpuska lövészet, célbadobás, sérült mentés, valamint egyéb ügyességi és logikai feladatok. A fiatalok katonai közelharc bemutatót is megtekintettek.

Berzsenyi Lénárd Kupa Celldömölkön

Fotó: Giczi sándor

Berzsenyi Lénárd Kupa: itt a végeredmény

Az eredményhirdetésen beszédet mondott Viola István, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatóhelyettese, majd Sipos Tiborral, a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatójával átadta az 52 fiatal számára az elismeréseket. A verseny lebonyolításban közreműködött a Poppr Emil 83. Területvédelmi Zászlóalj, valamint a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság. A dobogó legfelső fokára a Celldömölki Városi Általános Iskola 8. osztályos csapata állhatott fel. Második helyen végzett a sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola csapata, a harmadik helyet pedig a Celldömölki Városi Általános Iskola 7. osztályos csapata szerezte meg.