Középpontban a hazafiság

43 perce

Közelharc, célbadobás, elsősegélynyújtás - Berzsenyi Lénárd Kupa Celldömölkön

Címkék#Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium#Sipos Tibor#Viola István#Berzsenyi Lénárd Kupa

A huszárezredes születésének 220. évfordulójára emlékeztek. A Magyar Tartalékosok Szövetségének Vas Vármegyei Szervezete és a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium közösen rendezte meg a Berzsenyi Lénárd Kupát.

Vaol.hu

A megmérettetésre tíz általános iskola 13 csapatával nevezett. A Berzsenyi Lénárd Kupa  középpontjában a hazafiság, csapatszellem és ügyesség állt. A versenyszámok között volt elsősegélynyújtás, vízsugárral célbalövés, lézerpuska lövészet, célbadobás, sérült mentés, valamint egyéb ügyességi és logikai feladatok. A fiatalok katonai közelharc bemutatót is megtekintettek.  

Berzsenyi Lénárd Kupa Celldömölkön
Berzsenyi Lénárd Kupa Celldömölkön
Fotó: Giczi sándor

Berzsenyi Lénárd Kupa: itt a végeredmény

Az eredményhirdetésen beszédet mondott Viola István, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatóhelyettese, majd Sipos Tiborral, a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatójával átadta az 52 fiatal számára az elismeréseket. A verseny lebonyolításban közreműködött a Poppr Emil 83. Területvédelmi Zászlóalj, valamint a Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság. A dobogó legfelső fokára a Celldömölki Városi Általános Iskola 8. osztályos csapata állhatott fel. Második helyen végzett a sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola csapata, a harmadik helyet pedig a Celldömölki Városi Általános Iskola 7. osztályos csapata szerezte meg.  

Berzsenyi Lénárd Kupa Celldömölkön

Fotók: Cseh Gábor

 

