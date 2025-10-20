Megáll az ész: biciklis hajtott menetiránnyal szemben egy magyar autóút belső sávjában - videó

Egészen elképesztő, már-már szürreális videót osztott meg közösségi oldalán az MKIF Zrt. Bejegyzésüket azzal kezdik, hogy felhívják a figyelmet, sajnos nem mesterséges intelligenciával készült tartalomról van szó, hanem a kőkemény valóságról. Megjegyzik azt is, hogy sok mindent láttak már, de ez még náluk is kiverte azt a bizonyos biztosítékot.

Biciklis hajtott menetiránnyal szemben az M30-ason

Forrás: Facebook/MKIF Zrt.

- Az idei Tour de Highway győztesének befutóját vágatlanul mutatjuk! Bárcsak azt mondhatnánk, hogy ez egy AI által készített videó, de ez a valóság. Októberben egy úriember úgy döntött, kerékpárral fedezi fel az M30-as autóutat. Nem bízta a véletlenre, halmozta az élvezetet rendesen: tette mindezt először a forgalommal szembe haladva, a forgalmi sávban.... Na ilyet tényleg ritkán látunk mi is..... Egyszer csak - éppen a kameránk előtt - megállt, a kerékpárral átmászott az elválasztó sáv sövényén és a pályán keresztbe(!) teljes nyugalommal átkerekezett a pihenőbe. A kalandnak útellenőr kollégánk és a hatóságok vetettek véget. Köszönjük a Rendőrség segítségét! - olvasható az MKIF Zrt. bejegyzésében.

Az autópálya nem kerékpárút! A gyorsforgalmi utakra kerékpárral felhajtani szigorúan tilos és életveszélyes is! De gyalog és keresztbe közlekedni a pályán is életveszélyes! Gyorsforgalmi úton haladva, egy forgalommal szemben érkezőre, ráadásul kerékpárral közlekedőre senki nem számít, az elválasztó sáv növényzetéből biciklivel előbukkanó alakra pedig aztán végképp senki sem számíthat!