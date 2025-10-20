október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döbbenet!

1 órája

Megáll az ész: biciklis hajtott menetiránnyal szemben egy magyar autóút belső sávjában - videó

Címkék#videó#autóút#m30#biciklis

Elképesztő közlekedési felvétel látott napvilágot. Kész csoda, hogy nem történt tragédia!

Vaol.hu

Egészen elképesztő, már-már szürreális videót osztott meg közösségi oldalán az MKIF Zrt. Bejegyzésüket azzal kezdik, hogy felhívják a figyelmet, sajnos nem mesterséges intelligenciával készült tartalomról van szó, hanem a kőkemény valóságról. Megjegyzik azt is, hogy sok mindent láttak már, de ez még náluk is kiverte azt a bizonyos biztosítékot.

Biciklis hajtott menetiránnyal szemben az M30-ason
Biciklis hajtott menetiránnyal szemben az M30-ason
Forrás: Facebook/MKIF Zrt.

Videó: biciklis hajtott menetiránnyal szemben az M30-ason

- Az idei Tour de Highway győztesének befutóját vágatlanul mutatjuk! Bárcsak azt mondhatnánk, hogy ez egy AI által készített videó, de ez a valóság. Októberben egy úriember úgy döntött, kerékpárral fedezi fel az M30-as autóutat. Nem bízta a véletlenre, halmozta az élvezetet rendesen: tette mindezt  először a forgalommal szembe haladva, a forgalmi sávban.... Na ilyet tényleg ritkán látunk mi is.....  Egyszer csak - éppen a kameránk előtt - megállt, a kerékpárral átmászott az elválasztó sáv sövényén és a pályán keresztbe(!) teljes nyugalommal átkerekezett a pihenőbe. A kalandnak útellenőr kollégánk és a hatóságok vetettek véget. Köszönjük a Rendőrség segítségét! - olvasható az MKIF Zrt. bejegyzésében. 

Az autópálya nem kerékpárút! A gyorsforgalmi utakra kerékpárral felhajtani szigorúan tilos és életveszélyes is! De gyalog és keresztbe közlekedni a pályán is életveszélyes! Gyorsforgalmi úton haladva, egy forgalommal szemben érkezőre, ráadásul kerékpárral közlekedőre senki nem számít, az elválasztó sáv növényzetéből biciklivel előbukkanó alakra pedig aztán végképp senki sem számíthat!

Hozzáteszik: többek között az ilyen esetek miatt is kérik folyamatosan, hogy aki vezet, az utat figyelje és a többi közlekedőt! Kész csoda, hogy nem történt tragédia!

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu