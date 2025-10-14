október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

42 perce

Videó, fotó: Levegőből mutatjuk a vasi bicikliutat, amin akár Ausztriába is áttekerhetünk

Címkék#bicikliút#Ausztria#EuroVelo 13#Bucsu#kerékpárút

Vaol.hu
Videó, fotó: Levegőből mutatjuk a vasi bicikliutat, amin akár Ausztriába is áttekerhetünk

Épülő bicikliút Bucsu közelében

Ahogy tegnap beszámoltunk róla, jövő nyárra elkészül a Torony és Bucsu közötti, 2,2 kilométeres kerékpárút, amely az EuroVelo 13 nemzetközi bicikliút része lesz. Az építkezés európai uniós támogatással zajlik, a pálya vonala már látható, a híd fő szerkezete elkészült. Az új út javítja a közlekedésbiztonságot és turisztikai lehetőségeket nyújt a térségben. Most légifelvételeken mutatjuk a készülő bicikliút egy részét.

Légifelvételek az épülő bucsui bicikliútról

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu