Videó, fotó: Levegőből mutatjuk a vasi bicikliutat, amin akár Ausztriába is áttekerhetünk

Ahogy tegnap beszámoltunk róla, jövő nyárra elkészül a Torony és Bucsu közötti, 2,2 kilométeres kerékpárút, amely az EuroVelo 13 nemzetközi bicikliút része lesz. Az építkezés európai uniós támogatással zajlik, a pálya vonala már látható, a híd fő szerkezete elkészült. Az új út javítja a közlekedésbiztonságot és turisztikai lehetőségeket nyújt a térségben. Most légifelvételeken mutatjuk a készülő bicikliút egy részét.