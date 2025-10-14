Fejlesztés
1 órája
Videó, fotó: Levegőből mutatjuk a vasi bicikliutat, amin akár Ausztriába is áttekerhetünk
Épülő bicikliút Bucsu közelében
Ahogy tegnap beszámoltunk róla, jövő nyárra elkészül a Torony és Bucsu közötti, 2,2 kilométeres kerékpárút, amely az EuroVelo 13 nemzetközi bicikliút része lesz. Az építkezés európai uniós támogatással zajlik, a pálya vonala már látható, a híd fő szerkezete elkészült. Az új út javítja a közlekedésbiztonságot és turisztikai lehetőségeket nyújt a térségben. Most légifelvételeken mutatjuk a készülő bicikliút egy részét.
Légifelvételek az épülő bucsui bicikliútról
