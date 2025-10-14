Bejárták a falu utcáit a szüreti felvonuláson a vasi faluban

A Boba Község Önkormányzata hivatalos közösségi oldalán tette közzé, hogy szombaton megtartották a Bobai Szüreti Felvonulás és Bált.

Ilyen volt a bobai mulatság.

Forrás: Boba Község Önkormányzata

Bobai Szüreti Felvonulás és Bál

Mint írják, a hagyományokhoz híven bejárták a falu utcáit, ahol mindenhol finom falatokkal és frissítőkkel fogadták a felvonulókat. A felvonulás után a résztvevők négyféle ételből választhattak: gulyás, pincepörkölt, vadpörkölt és cicege közül – mindegyik fantasztikusan finom volt, amiért köszönet jár a remek szakácsoknak!

Az est hangulatáról a TanDem zenekar gondoskodott, akik fergeteges bulit csináltak. Végül megköszönték a posztban mindenkinek, aki részt vett, segített, felajánlott, vagy bármilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy ilyen színes és vidám legyen ez a nap!