október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szüreti mulatság

1 órája

Bejárták a falu utcáit a szüreti felvonuláson a vasi faluban

Címkék#hagyomány#Boba#felvonulás

Gulyás, pincepörkölt, vadpörkölt és cicege is várta a résztvevőket a felvonulás után.

Vaol.hu

A Boba Község Önkormányzata hivatalos közösségi oldalán tette közzé, hogy szombaton megtartották a Bobai Szüreti Felvonulás és Bált. 

Ilyen volt a Bobai mulatság.
Ilyen volt a bobai mulatság.
Forrás: Boba Község Önkormányzata

Bobai Szüreti Felvonulás és Bál

Mint írják, a hagyományokhoz híven bejárták a falu utcáit, ahol mindenhol finom falatokkal és frissítőkkel fogadták a felvonulókat. A felvonulás után a résztvevők négyféle ételből választhattak: gulyás, pincepörkölt, vadpörkölt és cicege közül – mindegyik fantasztikusan finom volt, amiért köszönet jár a remek szakácsoknak! 

Az est hangulatáról a TanDem zenekar gondoskodott, akik fergeteges bulit csináltak. Végül megköszönték a posztban mindenkinek, aki részt vett, segített, felajánlott, vagy bármilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy ilyen színes és vidám legyen ez a nap! 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu