Színház a szombathelyi börtönben: boldogság a színpadon és a nézőtéren is - fotók

Idén a bibliai nyolc boldogság alapján készültek fel: a szabadságvesztésüket a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben töltő fogvatartottak az elmúlt hónapokban „Békességszerzés" címmel írták meg és tanulták be művüket. Amiben a hangsúly és a mondanivaló a megbékélésen, a békére való törekvésen van. Nem, nem csak nekik: a darab mindenkihez szól – bármelyik oldalán is tartózkodik a rácsoknak… A szerzők és szereplők akárcsak tavaly, idén is dr. Várnagy Andrea Liszt Ferenc-díjas zongoraművész szakmai iránymutatásával és Nagy Júlia c. bv. őrnagy segítő közreműködésével állították színpadra a darabot.

Békesség és megbocsátás

A „Békességszerzés” története egyszerű, de megragadó: egy sikeres író életét, vívódásait és elkövetett vétkeit helyezi górcső alá. A nézők előtt feltáruló esetek mind-mind visszavezethetők egy-egy bibliai történetre, példázatra. Mindeközben átélhető a főszereplő ingadozása jó és rossz között, feleszmélése és végül a békességre, megbocsátásra hajlása. A darab tíz szereplője figyelemre méltóan szépen, artikuláltan, szerepét átélve játszott, és egyetlen apró hibát sem fedezhettek fel még a kritikus nézők sem. Sőt! Az előadás komoly vastapssal zárult, a közönség láthatóan örömmel fogadta be a különleges alakítást, helyszínt és tartalmat. És ahogy a végszóban is hallhattuk: sokaknak adtak maradandó élményt, „házi feladatot”. Mert a békesség, megbékélés és megbocsátás a szabad életben sem olyan egyszerű…

