1 órája
Színház a szombathelyi börtönben: boldogság a színpadon és a nézőtéren is - fotók
A szombathelyi BV Intézetben fogvatartottak kiváló előadással ajándékozták meg a jelenlévőket kedden. A boldogság útjait keresték ők is – és a nézők is.
„Boldogok a békességszerzők, mert ők Isten fiainak neveztetnek.” (Máté 5:9) Első hallásra talán meghökkentő lehet, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy fogvatartottak, azaz, börtönben lévő rabok adták elő ezzel a fő mondanivalóval: boldogság - a darabot. A Szombathelyi Büntetés-végrehajtási Intézetben azonban igazi csodának lehettek tanúi azok a meghívottak, vendégek, fogvatartottak és hozzátartozók, akik megtisztelték jelenlétükkel az előadást.
Boldogság a Bibliában és az életben
Németh Éva bv. ezredes, az I. Agglomeráció vezetője, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka köszöntötte a megjelenteket. Kovács Mihály bv. ezredes, a BVOP Fogvatartási Ügyek Szolgálata szolgálatvezetője pedig ismertette a pályázati program reintegrációban betöltött szerepét, hasznosulását. Az eddigi sikerek folytatásra „ítélték” a sorozatot, mely országos szintű kezdeményezés – és nagyon bíznak a további értékek teremtésében, erkölcsi javakban. Hozzájárul a szabadulás utáni évekhez, a visszailleszkedéshez, ami mindenkinek fontos.
Színház a szombathelyi börtönbenFotók: Szendi Péter
Idén a bibliai nyolc boldogság alapján készültek fel: a szabadságvesztésüket a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben töltő fogvatartottak az elmúlt hónapokban „Békességszerzés" címmel írták meg és tanulták be művüket. Amiben a hangsúly és a mondanivaló a megbékélésen, a békére való törekvésen van. Nem, nem csak nekik: a darab mindenkihez szól – bármelyik oldalán is tartózkodik a rácsoknak… A szerzők és szereplők akárcsak tavaly, idén is dr. Várnagy Andrea Liszt Ferenc-díjas zongoraművész szakmai iránymutatásával és Nagy Júlia c. bv. őrnagy segítő közreműködésével állították színpadra a darabot.
Békesség és megbocsátás
A „Békességszerzés” története egyszerű, de megragadó: egy sikeres író életét, vívódásait és elkövetett vétkeit helyezi górcső alá. A nézők előtt feltáruló esetek mind-mind visszavezethetők egy-egy bibliai történetre, példázatra. Mindeközben átélhető a főszereplő ingadozása jó és rossz között, feleszmélése és végül a békességre, megbocsátásra hajlása. A darab tíz szereplője figyelemre méltóan szépen, artikuláltan, szerepét átélve játszott, és egyetlen apró hibát sem fedezhettek fel még a kritikus nézők sem. Sőt! Az előadás komoly vastapssal zárult, a közönség láthatóan örömmel fogadta be a különleges alakítást, helyszínt és tartalmat. És ahogy a végszóban is hallhattuk: sokaknak adtak maradandó élményt, „házi feladatot”. Mert a békesség, megbékélés és megbocsátás a szabad életben sem olyan egyszerű…
