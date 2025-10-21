1 órája
Bolt taxit láttál Szombathelyen? Ez az oka!
A Bolt Magyarország már tíz vidéki nagyvárosban van jelen Magyarországon, miközben átlátható árazással és digitális alapú megoldással kínál közlekedési alternatívát a helyi lakosoknak, a határ menti régióba érkező turistáknak és üzleti utazóknak egyaránt - tudtuk meg a lapunknak küldött sajtóközleményből. Bolt taxi Szombathelyen is? Itt a válasz!
Régóta tervezett bővülés valósulhatott meg a Bolt október 20-ai szombathelyi piacra lépésével, hiszen a város határmenti elhelyezkedésével, gazdasági erejével és pezsgő kulturális életével kiemelt turistacélpont. Ráadásul az osztrák és szlovén látogatók már ismerik és használják a Bolt szolgáltatását hazájukban - derült ki a sajtóközleményből. A Bolt taxi szombathelyi szolgáltatása applikáción keresztül vehető igénybe, ez pedig megkönnyíti a mindennapi közlekedést a munkába, iskolába, kórházba jutásban, valamint az éjszakai órákban, amikor a közösségi közlekedés korlátozott.
Bolt taxi Szombathelyen
„Szombathely stratégiai jelentőségű város számunkra: erős gazdasága, fiatalos dinamizmusa és határmenti elhelyezkedése miatt egyszerre szolgálja a helyi lakosság és a nemzetközi vendégek mobilitási igényeit" – nyilatkozta Terstyánszky Márk, ügyvezető, hozzátéve:
Tapasztalataink szerint a vidéki nagyvárosokban bevezetett szolgáltatásaink gyorsan beépülnek a mindennapokba, az átlátható árazást és a digitális megoldást egyaránt értékelik az utasok. Szombathelyen is ugyanazt a megbízható, biztonságos szolgáltatást nyújtjuk, mint a világ más városaiban.
Milyen tarifákkal érhető el a Bolt taxi Szombathelyen?
A Bolt taxi szombathelyi tarifái versenyképesek a piacon:
- az általános tarifa 1790 forintos alapdíjjal, 490 forintos kilométerdíjjal és 110 forintos percdíjjal érhető el.
- Az üzleti partnerek számára kedvezőbb konstrukció áll rendelkezésre 1490 forintos alapdíjjal és 90 forintos percdíjjal.
A Bolt ígérete szerint a felhasználók mindig előre látják a várható díjat, így elkerülhetők a hagyományos tarifastruktúrák esetleges kellemetlen meglepetései.
A platform nemcsak az utasoknak nyújt előnyöket, hanem a csatlakozó sofőrök számára is rugalmas munkavégzési lehetőséget és stabil kereseti forrást biztosít.
A szombathelyi terjeszkedés a Bolt Magyarország országos szolgáltatási lefedettségi stratégiájának része. A vállalat vidéki tapasztalatai pozitívak: a helyi lakosok értékelik az egyszerűséget és az átlátható árképzést, míg a sofőrök a stabil kereseti lehetőségeket.
A Bolt már több vidéki régióban is elérhető, többek között Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, Debrecenben, Pécsett, Sopronban, Siófokon, Egerben és Kecskeméten - zárták a sajtóközleményt.
