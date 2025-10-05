Együttműködnek, hogy a határmenti térség jövőjét közösen formálják

A „border(hi)stories”-tól a borderfuture-ig – így foglalható össze a Szombathelyen megtartott nyitókonferencia üzenete, amely az osztrák–magyar határtérség együttműködését erősíti. A rendezvénynek a Weöres Sándor Színház adott otthont, ahol oktatási intézmények, civil szervezetek, önkormányzatok és helyi közösségek képviselői vettek részt. A találkozó fő célja az volt, hogy bemutassa a projekt koncepcióját, valamint fórumot teremtsen a közös gondolkodásra, partnerségépítésre és jövőbeli együttműködések megalapozására.

Borderfuture címmel tartottak konferenciát a határtérség jövőjével kapcsolatban Szombathelyen

Fotó: Kóbor Szonja

Borderfuture: kulturális és oktatási hidak épülnek

A konferenciát a projektpartnerek kerekasztal-beszélgetése során olyan témák kerültek elő, mint az oktatási programok, a helyi közösségek bevonása, valamint a hosszú távú stratégiai műhelyek kialakítása. A program egyik kiemelt pontja a kerekasztal-beszélgetés volt, ahol Halinka Péter (Nyugat-Pannon Nonprofit Kft.), Alice Scridon (IZ – Verein zur Förderung von Vielfalt, Dialog und Bildung), Roman Wappl (Wirtschaftsagentur Burgenland) és Rimányi Krisztina (Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal) osztották meg gondolataikat.

A közös üzenet egyértelmű volt: a jövőbeli programoknak a helyi közösségek valós igényeire kell épülniük, és minden résztvevő véleménye fontos.

Majd a workshopokban két fő téma került fókuszba: a „Jövőtémák” – vagyis a határtérség jövőbeni lehetőségei, valamint az oktatási tevékenységek, amelyeket az iskolák számára kínál a projekt. Alice Scridon kiemelte, hogy különösen fontos a fiatalok demokratikus gondolkodásának fejlesztése, a generációk közötti párbeszéd elősegítése, valamint a különböző nézőpontok elfogadása.

A konferencia nem csupán programismertető volt, hanem valódi párbeszédre épült. Vissi András moderátor hangsúlyozta: a rendszeres személyes találkozások és közös munkacsoportok biztosíthatják, hogy a felmerülő problémák ne akadályok, hanem közösen megoldandó feladatok legyenek.

A borderfuture ATHU projektben az oktatás, a közösségépítés és a kulturális kapcsolatok erősítése egyaránt kulcsszerepet kap. A kezdeményezés hosszú távú célja, hogy hidakat építsen a határ két oldalán élők között, és a helyi közösségeket aktív alakítóivá tegye saját jövőjüknek.