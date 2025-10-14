október 14., kedd

Helén névnap

Felháborító

2 órája

Börtönbe mehet a börtönorvos, mert kínozta a rabokat

Címkék#Debreceni Törvényszék#börtönbe börtönorvos#chilipaprika

Példátlan az az eset, ami miatt elítéltek egy börtönorvost. A doktornőnek elege lett abból, hogy mondvacsinált okokkal keresik meg az elítéltek a rendelőben, ezért szörnyű kínzást eszelt ki. A börtönorvost most elítélték.

A doktornő nem egyedül eszelte ki az ördögi tervet, egy másik kollégája is tudott a börtönorvos szörnyűségről. A fertőtlenítőhöz csilipaprikát kevertek és azzal kínozták a rabokat a rendelőben.

börtönorvos
Börtönorvos kínozta a rabokat a börtönben
Fotó: lunopark

A börtönorvos csilipaprikás orvosi kesztyűben vizsgált és katéterezett

A tényállás szerint az elsőrendű vádlott a tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet egészségügyi osztályán orvosként teljesített szolgálatot 2021 végétől 2022 novemberének végéig, míg a másodrendű vádlott ugyanezen intézet egészségügyi osztályán vezetőként, a harmadrendű vádlott pedig főelőadóként dolgozott. A három vádlott megbeszélte, hogy a renitens, önkárosító cselekményeket végrehajtó fogvatartottak nyílt sebeinek ellátása során az elsőrendű vádlott chilipaprikával kevert fertőtlenítőszert fog használni a fogvatartottak megbüntetése céljából annak érdekében, hogy a későbbiekben a panaszaikkal ne terheljék a rendelőt. Több fogvatartottat is megkínoztak.

Mehet a börtönbe a börtönorvos

Hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette és más bűncselekmény miatt nem jogerősen börtönbüntetésre ítélte a Debreceni Törvényszék katonai tanácsa azokat a vádlottakat, akik a tiszalöki börtön orvosaiként, illetve egészségügyi dolgozóiként chilipaprikát kevertek a fertőtlenítőszerbe – írta az MTI.

A katonai tanács az első- és másodrendű vádlottakat folytatólagosan, hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette miatt halmazati büntetésül 2 év 6 hónap börtön fokozatú szabadságvesztésre, 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. Emellett az elsőrendű vádlottat 5 évre az egészségügyi foglalkozástól, beleértve az orvosi diplomához kötött és az orvosi diplomával ellátható tevékenységet, míg a másodrendű vádlottat az egészségügyi foglalkozástól, beleértve a diplomás ápolói végzettséghez kötött és az azzal ellátható tevékenységet ugyancsak 5 évre eltiltotta. Mindkét vádlott a büntetése kétharmad részének kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra. 

 

 

