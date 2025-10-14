Börtönbe mehet a börtönorvos, mert kínozta a rabokat

A doktornő nem egyedül eszelte ki az ördögi tervet, egy másik kollégája is tudott a börtönorvos szörnyűségről. A fertőtlenítőhöz csilipaprikát kevertek és azzal kínozták a rabokat a rendelőben.

Börtönorvos kínozta a rabokat a börtönben

Fotó: lunopark

A börtönorvos csilipaprikás orvosi kesztyűben vizsgált és katéterezett

A tényállás szerint az elsőrendű vádlott a tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet egészségügyi osztályán orvosként teljesített szolgálatot 2021 végétől 2022 novemberének végéig, míg a másodrendű vádlott ugyanezen intézet egészségügyi osztályán vezetőként, a harmadrendű vádlott pedig főelőadóként dolgozott. A három vádlott megbeszélte, hogy a renitens, önkárosító cselekményeket végrehajtó fogvatartottak nyílt sebeinek ellátása során az elsőrendű vádlott chilipaprikával kevert fertőtlenítőszert fog használni a fogvatartottak megbüntetése céljából annak érdekében, hogy a későbbiekben a panaszaikkal ne terheljék a rendelőt. Több fogvatartottat is megkínoztak.

Mehet a börtönbe a börtönorvos

Hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette és más bűncselekmény miatt nem jogerősen börtönbüntetésre ítélte a Debreceni Törvényszék katonai tanácsa azokat a vádlottakat, akik a tiszalöki börtön orvosaiként, illetve egészségügyi dolgozóiként chilipaprikát kevertek a fertőtlenítőszerbe – írta az MTI.