október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

40 perce

Botrány a vasi iskolában: hihetetlen dolgot művelt egy lánnyal a fiatal fiú

Címkék#bántalmazás#iskola#diák

Vaol.hu

A Vas Vármegyei Főügyészség hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat azzal a fiatalkorú férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 májusában egy szombathelyi középiskola előtt szidalmazta az osztálytársát, majd egyszer hátulról megütötte őt. A lány elindult, hogy az igazgatónak jelezze a történteket, ekkor a megvádolt fiatal utánament, és a kezénél fogva megrángatta.

A vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság mint fiatalkorúak bírósága  fog dönteni.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu