Botrány a vasi iskolában: hihetetlen dolgot művelt egy lánnyal a fiatal fiú

A Vas Vármegyei Főügyészség hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat azzal a fiatalkorú férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 májusában egy szombathelyi középiskola előtt szidalmazta az osztálytársát, majd egyszer hátulról megütötte őt. A lány elindult, hogy az igazgatónak jelezze a történteket, ekkor a megvádolt fiatal utánament, és a kezénél fogva megrángatta.

A vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság mint fiatalkorúak bírósága fog dönteni.