Megunhatatlan Brandnyuszi-slágerek
1 órája
Pazar hangulatú mini disco Brandnyúllal – Körmenden járt a nyuszi rocksztár - sok-sok fotóval
Fergeteges hangulatú mini discót tartott szombat délután a legkisebbek nagy örömére Brandnyúl Körmenden.
Október harmadik hétvégéjén is felcsendültek a megunhatatlan Brandnyúl-slágerek, ezúttal Körmenden a Batthyány Örökségközpont színháztermében.
Mini disco – Brandnyúl Körmenden
A gyerekek pedig önfeledten tapsoltak, a széksorokból szabadulva táncoltak az egészségtudatos nyuszi rocksztárral.
Körmenden járt BrandnyusziFotók: Szendi Péter
