Megunhatatlan Brandnyuszi-slágerek

1 órája

Pazar hangulatú mini disco Brandnyúllal – Körmenden járt a nyuszi rocksztár - sok-sok fotóval

Címkék#brandnyúl#Körmenden#nyuszi rocksztár#Batthyány Örökségközpont

Fergeteges hangulatú mini discót tartott szombat délután a legkisebbek nagy örömére Brandnyúl Körmenden.

Vaol.hu

Október harmadik hétvégéjén is felcsendültek a megunhatatlan Brandnyúl-slágerek, ezúttal Körmenden a Batthyány Örökségközpont színháztermében. 

Brandnyúl Körmenden
Brandnyúl Körmenden: mini disco a nyuszi rocksztárral.
Fotó: Szendi Péter

Mini disco Brandnyúl Körmenden

A gyerekek pedig önfeledten tapsoltak, a széksorokból szabadulva táncoltak az egészségtudatos nyuszi rocksztárral. 

Körmenden járt Brandnyuszi

Fotók: Szendi Péter

 

