október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hit, zene és nyelvi kapuk

7 órája

A Brenner-gimnáziumba látogatott Kaufbeuren gimnáziumának delegációja

Címkék#palota#Székely János#nemzetiségi önkormányzat#vendég#program

Iskolatörténeti és emberi kapcsolatokban gazdag napokat töltött Szombathelyen a németországi Kaufbeuren Mariengymnasium diákcsoportja, akik viszontlátogatásra érkeztek a szombathelyi Brenner-gimnáziumba. A vendégek a két és fél nap során megismerkedtek Szombathely nevezetességeivel, a Brenner-iskola életével és közösségével. A részletekről Molnárné dr. Magyar Gabriella némettanár, szervező számolt be.

Vaol.hu

Az érkező fiatalokat az iskola diákjainak családjai fogadták be, így lehetőségük nyílt arra, hogy a mindennapi életbe is bepillantsanak, megismerjék a magyar vendégszeretetet. A német diákok a Brenner-gimnázium közösségének angol-német nyelvű, videós prezentációval mutatták be a városukat és iskolájukat, amelyet kórusmuzsikával színeztek. 

A Brenner-gimnázium fogadta Kaufbeuren gimnáziumát
A Brenner-gimnáziumba látogatott Kaufbeuren gimnáziumának delegációja. 
Forrás: VN/Brenner-gimnázium

Testvérvárosi viszontlátogatás a Brenner-gimnáziumban

A szombathelyi program egyik különleges állomása a püspöki palota volt, ahol Székely János püspök atya személyesen fogadta a diákokat. A látogatás során nemcsak a palota termeit mutatta be részletesen, hanem megosztotta gondolatait a hitről, a fiatalságról és a közösség erejéről is. Manuel Wilhelm a Székesegyház orgonáján kísérhette kórusa énekét. A tárlatvezetést Boldog Brenner János földi maradványai előtt elmondott német ima zárta. A püspök atya ebédre is vendégül látta a fiatalokat.

A városházán Nemény András polgármester ünnepi beszéde során hangsúlyozta az ifjúsági kapcsolatok és az európai együttműködés jelentőségét. A meghitt hangulatot a német leánykórus a capella előadása tette teljessé. A délután a szombathelyi diákok által vezetett kiscsoportos városbemutatással zárult. 

A második napon a vendégek a Brenner-iskolában kezdtek, ahol a magyar diákok iskolabemutatót tartottak, majd végigvezették vendégeiket az épületben. A német fiatalok néhány nyelvórára is bepillanthattak.

A Brenner-gimnáziumba látogatott Kaufbeuren gimnáziumának delegációja

Keresztutat imádkozva zarándokoltak fel a Kálváriadombra

Délután Kőszegen tartalmas városnézésen vettek részt Oroszné Kupi Teréz vezetésével. A történelmi belváros hangulata, a szűk utcák, a Jurisics-vár és a város múltja mind nagy hatást gyakoroltak a vendégekre. Az ebéd és egy kis szabadidő után indultak tovább egy különleges lelki programra: német nyelvű keresztutat imádkozva zarándokoltak fel a Kálváriadombra. A dombtetőn a Német Nemzetiségi Önkormányzatok Vas-Zala Megyei Szövetségének elnöke, Friedl Tamás, valamint a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Kőszegfalvi Ágnes meleg teával, uzsonnával készült a csoport számára. A templomban Márkó atya gitárkíséretével néhány taizéi dallal adtak hálát Istennek a közös napért és az új barátságokért. Este fergeteges záróprogram várta a német diákokat és vendéglátói családjukat a Bárkában. Szombat reggel a német lányok elbúcsúztak vendéglátó családjaiktól. Az iskola kápolnájában Bodorkós Áron iskolalelkész német nyelvű szentmisét mutatott be. A szentmise után hosszan tartó búcsúzkodás következett. Mindkét iskolaigazgató reményét fejezte ki, hogy az ilyen találkozások tovább erősítik a két iskola és a két város közötti barátságot.

A látogatás üzenete minden résztvevő számára világos volt: a hit, a kultúra és a nyelvtudás közös hidakat épít. A jövő Európáját azok a fiatalok formálják, akik nyitottak másokra, értékelik a közös gyökereket, és képesek megérteni egymást.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu