Az érkező fiatalokat az iskola diákjainak családjai fogadták be, így lehetőségük nyílt arra, hogy a mindennapi életbe is bepillantsanak, megismerjék a magyar vendégszeretetet. A német diákok a Brenner-gimnázium közösségének angol-német nyelvű, videós prezentációval mutatták be a városukat és iskolájukat, amelyet kórusmuzsikával színeztek.

A Brenner-gimnáziumba látogatott Kaufbeuren gimnáziumának delegációja.

Testvérvárosi viszontlátogatás a Brenner-gimnáziumban

A szombathelyi program egyik különleges állomása a püspöki palota volt, ahol Székely János püspök atya személyesen fogadta a diákokat. A látogatás során nemcsak a palota termeit mutatta be részletesen, hanem megosztotta gondolatait a hitről, a fiatalságról és a közösség erejéről is. Manuel Wilhelm a Székesegyház orgonáján kísérhette kórusa énekét. A tárlatvezetést Boldog Brenner János földi maradványai előtt elmondott német ima zárta. A püspök atya ebédre is vendégül látta a fiatalokat.

A városházán Nemény András polgármester ünnepi beszéde során hangsúlyozta az ifjúsági kapcsolatok és az európai együttműködés jelentőségét. A meghitt hangulatot a német leánykórus a capella előadása tette teljessé. A délután a szombathelyi diákok által vezetett kiscsoportos városbemutatással zárult.

A második napon a vendégek a Brenner-iskolában kezdtek, ahol a magyar diákok iskolabemutatót tartottak, majd végigvezették vendégeiket az épületben. A német fiatalok néhány nyelvórára is bepillanthattak.