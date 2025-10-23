7 órája
A Brenner-gimnáziumba látogatott Kaufbeuren gimnáziumának delegációja
Iskolatörténeti és emberi kapcsolatokban gazdag napokat töltött Szombathelyen a németországi Kaufbeuren Mariengymnasium diákcsoportja, akik viszontlátogatásra érkeztek a szombathelyi Brenner-gimnáziumba. A vendégek a két és fél nap során megismerkedtek Szombathely nevezetességeivel, a Brenner-iskola életével és közösségével. A részletekről Molnárné dr. Magyar Gabriella némettanár, szervező számolt be.
Az érkező fiatalokat az iskola diákjainak családjai fogadták be, így lehetőségük nyílt arra, hogy a mindennapi életbe is bepillantsanak, megismerjék a magyar vendégszeretetet. A német diákok a Brenner-gimnázium közösségének angol-német nyelvű, videós prezentációval mutatták be a városukat és iskolájukat, amelyet kórusmuzsikával színeztek.
A szombathelyi program egyik különleges állomása a püspöki palota volt, ahol Székely János püspök atya személyesen fogadta a diákokat. A látogatás során nemcsak a palota termeit mutatta be részletesen, hanem megosztotta gondolatait a hitről, a fiatalságról és a közösség erejéről is. Manuel Wilhelm a Székesegyház orgonáján kísérhette kórusa énekét. A tárlatvezetést Boldog Brenner János földi maradványai előtt elmondott német ima zárta. A püspök atya ebédre is vendégül látta a fiatalokat.
A városházán Nemény András polgármester ünnepi beszéde során hangsúlyozta az ifjúsági kapcsolatok és az európai együttműködés jelentőségét. A meghitt hangulatot a német leánykórus a capella előadása tette teljessé. A délután a szombathelyi diákok által vezetett kiscsoportos városbemutatással zárult.
A második napon a vendégek a Brenner-iskolában kezdtek, ahol a magyar diákok iskolabemutatót tartottak, majd végigvezették vendégeiket az épületben. A német fiatalok néhány nyelvórára is bepillanthattak.
Keresztutat imádkozva zarándokoltak fel a Kálváriadombra
Délután Kőszegen tartalmas városnézésen vettek részt Oroszné Kupi Teréz vezetésével. A történelmi belváros hangulata, a szűk utcák, a Jurisics-vár és a város múltja mind nagy hatást gyakoroltak a vendégekre. Az ebéd és egy kis szabadidő után indultak tovább egy különleges lelki programra: német nyelvű keresztutat imádkozva zarándokoltak fel a Kálváriadombra. A dombtetőn a Német Nemzetiségi Önkormányzatok Vas-Zala Megyei Szövetségének elnöke, Friedl Tamás, valamint a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Kőszegfalvi Ágnes meleg teával, uzsonnával készült a csoport számára. A templomban Márkó atya gitárkíséretével néhány taizéi dallal adtak hálát Istennek a közös napért és az új barátságokért. Este fergeteges záróprogram várta a német diákokat és vendéglátói családjukat a Bárkában. Szombat reggel a német lányok elbúcsúztak vendéglátó családjaiktól. Az iskola kápolnájában Bodorkós Áron iskolalelkész német nyelvű szentmisét mutatott be. A szentmise után hosszan tartó búcsúzkodás következett. Mindkét iskolaigazgató reményét fejezte ki, hogy az ilyen találkozások tovább erősítik a két iskola és a két város közötti barátságot.
A látogatás üzenete minden résztvevő számára világos volt: a hit, a kultúra és a nyelvtudás közös hidakat épít. A jövő Európáját azok a fiatalok formálják, akik nyitottak másokra, értékelik a közös gyökereket, és képesek megérteni egymást.