Mérföldkő Bük életében: 25 éve működik a mentőállomás
2000. október 2-án kezdte meg működését Bükön a mentőállomás, amely széles körű összefogásnak köszönheti létrejöttét. Az elmúlt 25 évben 37 500 esetnél vettek részt az állomás dolgozói.
Egész napos programokkal emlékeztek meg Bükön arról, hogy 25 évvel ezelőtt létrejött a mentőállomás. A reggeli szentmisét dr. Szalai Gábor plébános celebrálta, majd Simon Réka evangélikus lelkésszel közösen áldották meg újra az épületet. Az állomás falén található dr. Szalai Ferenc emléktáblája, ugyanis a rendszerváltáskor ő vetette fel a mentőállomás létrehozásának gondolatát. A létesítmény átadását azonban nem érhette meg, rövid idővel előtte elhunyt. A tábla koszorúzása után az ünnepiség a művelődési házban folytatódott.
Dr. Németh Sándor, Bük jelenlegi polgármestere a köszöntőjében kiemelte, a mentőállomás létrejötte mérföldkő a település életében. Már akkoriban is nőtt a lakosságszám, a fürdőn pedig akár egymillió vendége is volt, szükség volt tehát egy helyi mentőállomásra. Az ellátási terület Vas, mellett Győr-Moson-Sopronba is átnyúlik.
Az alapításkori polgármester dr. Szele Ferenc felidézte, mint a rendszerváltás első polgármestere beszélt az egyes intézmények vezetőjével,
így dr. Szalai Ferenc háziorvossal is. Ő vetette fel, a mentőállomás létrehozását.
Már akkoriban is az volt a törekvés, hogy a mentőegységek a riasztás után 15 percen belül érkezzenek meg a helyszínre. Ugyanennek a megvalósításán fáradozott dr. Puskás Tivadar. Az akkori Vas Megyei Mentőszervezet főorvosa mutatta a helyes utat az állomás létrejöttében. Mind az ő részéről, mind a mindenkori képviselő-testületek részéről vagy volt az egyetértés.
A 1991-es gondolat megfogalmazástól a megvalósításig hosszú idő telt el. A szándéknyilatkozatot 1995-ben írták alá, az alapkövet 1999-ben tették le.
Bük: A munka dr. Szele Ferenc polgármestersége alatt indult, az építkezést az 1998-ban hivatalba lépő Horváth Lajos vezette le.
- Az elmúlt huszonöt év bebizonyította, hogy az emberek mertek álmodni, és olyan döntést hozni, amely végeredményét ma ünnepeljük – mondta Horvát Lajos. - A mentőállomás mellett kapott helyet az orvosi ügyelet. A város a kezdetektől fogva vállalta az építkezés költségét, a szükséges infrastruktúra kiépítését. A kivitelezés az akkori értéken nézve 87 millió forintba került, az államtól 7 millió forint pályázati pénzt érkezett.
Dr. Puskás Tivadar felidézte milyen út vezetett a mentőállomás elkészültéig, illetve szólt arról is, milyen fontos szerepe volt a 18 éven keresztül Bükfürdőn megtartott őszi szimpóziumnak.
Az ünnepség végén dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke a megye, dr. Németh Sándor pedig Bük város elismerését adta át Kenyeri Ferencnek, a mentőállomás vezetőjének.
Az ünnepségen részt vett az akkor jegyző Szabó József, Köcse Tamás a vas vármegyei vezető mentőtiszt, valamint a mentőállomás egykori és jelenlegi munkatársai, akik a város ajándékcsomagját vették át.